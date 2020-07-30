Экономика

10:12 30.07.2020

"Укравтодор" осуществляет ремонт более 90% всех запланированных на 2020г дорог

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"Укравтодор" осуществляет ремонт более 90% всех запланированных на 2020г дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в настоящее время осуществляет ремонтные работы почти на 3,9 тыс. км дорог, что составляет более 90% от запланированных на 2020 год 4,2 тыс. км дорог.

Как сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на своей странице в Facebook в среду вечером, верхний шар дорожного покрытия уже обустроено 1159,8 км дорог. По его прогнозам, к концу лета верхний шар будет обустроен уже на 2-2,5 тыс. км дорог.

По его словам, за девять месяцев работы его команды "Укравтодор" заключил договоры на сумму около 107 млрд грн, что включает как действующие контракты предыдущих годов, так и новые проекты на 2020 год и работы на 2021 год.

При этом он уточнил, что за предыдущие пять лет в целом были объявлены тендеры на 211 млрд грн.

"Средняя экономия на торгах за период моей работы - 7%, среднее количество участников - 3,5. Сравниваем с предыдущими периодами - за 2016-2018 гг. конкуренция составила 4,6% с 2,8 участниками, а в 2015-2020 - 6,2% с 3 участниками. То есть, благодаря повышенным квалификационным требованиям и типизации тендерной документации нам удалось повысить показатель економии.7% - это нормальный показатель, который говорит о том, что есть реальная конкуренция между участниками и что ожидаемая стоимость тендеров соответствует рыночным условиям", - добавил глава агентства.

Теги: #укравтодор #ремонт
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