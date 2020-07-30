Экономика

09:55 30.07.2020

Нефть стабильна после скачка накануне на данных о падении запасов в США

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Нефть стабильна после скачка накануне на данных о падении запасов в США

Цены на нефть стабильны в четверг после подъема накануне на данных о максимальном с начала текущего года снижении запасов в США.

В то же время, перспективы спроса на нефть остаются неопределенными, с учетом продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в Азии и США, отмечают эксперты AxiCorp.

"Планируемое смягчение ограничений на добычу странами ОПЕК+ с августа, а также возможность некоторого увеличения производства нефти в США, могут стать проверкой для устойчивости настроений рынка в ближайшие недели", - цитирует Dow Jones обзор AxiCorp.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 КВ в четверг составляет $43,74 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,53 (1,2%), до $43,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,04 (0,1%) - до $41,23 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,23 (0,6%), до $41,27 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 24 июля, упали на 10,6 млн баррелей, что является самым существенным снижением с конца декабря прошлого года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 1,2 млн баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,1 млн баррелей в сутки.

В то же время запасы бензина на прошлой неделе увеличились на 700 тыс. баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 2 млн баррелей и не ожидали изменения запасов дистиллятов.

Теги: #цены #нефть
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