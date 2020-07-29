Нацбанк готов к подписанию Меморандума о взаимпонимании с IFC

Национальный банк Украины готов к подписанию Меморандума о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC) из группы Всемирного банка, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Сегодня прошла встреча с командой Международной финансовой корпорации IFC под председательством регионального менеджера IFC по Украине, Беларуси и Молдове Джейсоном Пеллмаром. Мы обсудили сотрудничество по направлениям финансовой инклюзии и финтеху. Национальный банк Украины готов к подписанию Меморандума о взаимопонимании с IFC, который включает дальнейшие шаги в повышении финансовой инклюзии в стране, и развитию финтеха. Спасибо Джейсону Пеллмару и команде IFC за встречу и взаимопонимание!", - написал он на своей странице в Facebook в среду вечером.