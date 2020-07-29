Экономика

23:37 29.07.2020

Нацбанк готов к подписанию Меморандума о взаимпонимании с IFC

1 мин читать
Нацбанк готов к подписанию Меморандума о взаимпонимании с IFC

Национальный банк Украины готов к подписанию Меморандума о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC) из группы Всемирного банка, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

      "Сегодня прошла встреча с командой Международной финансовой корпорации IFC под председательством регионального менеджера IFC по Украине, Беларуси и Молдове Джейсоном Пеллмаром. Мы обсудили сотрудничество по направлениям финансовой инклюзии и финтеху. Национальный банк Украины готов к подписанию Меморандума о взаимопонимании с IFC, который включает дальнейшие шаги в повышении финансовой инклюзии в стране, и развитию финтеха. Спасибо Джейсону Пеллмару и команде IFC за встречу и взаимопонимание!", - написал он на своей странице в Facebook в среду вечером.

Теги: #ifc #нацбанк #меморандум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:54 27.07.2020
Украина и Польша договорились о развитии трехстороннего меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики

Украина и Польша договорились о развитии трехстороннего меморандума о сотрудничестве в сфере энергетики

22:01 21.07.2020
Глава НБУ заверил вице-президента ВБ в продолжении усиления банковского надзора и регулирования

Глава НБУ заверил вице-президента ВБ в продолжении усиления банковского надзора и регулирования

22:18 15.07.2020
Зеленский внес в парламент кандидатуру Шевченко на пост главы Нацбанка

Зеленский внес в парламент кандидатуру Шевченко на пост главы Нацбанка

20:12 14.07.2020
Зеленский сообщил главе МВФ, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Нацбанка

Зеленский сообщил главе МВФ, что до конца недели предложит Верховной Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Нацбанка

18:55 08.07.2020
СБУ о высказывании Гонтаревой: призываем экс-чиновников не сеять панические настроения и расшатывать экономическую стабильность государства

СБУ о высказывании Гонтаревой: призываем экс-чиновников не сеять панические настроения и расшатывать экономическую стабильность государства

14:25 08.07.2020
Правительство Украины расторгло меморандум с РФ по борьбе с терроризмом

Правительство Украины расторгло меморандум с РФ по борьбе с терроризмом

11:00 08.07.2020
Правительство Украины намерено расторгнуть меморандум с РФ о борьбе с терроризмом

Правительство Украины намерено расторгнуть меморандум с РФ о борьбе с терроризмом

18:20 07.07.2020
Оперативные планы госбанков предусматривают снижение уровня NPL в системе до 32% к 2023г – НБУ

Оперативные планы госбанков предусматривают снижение уровня NPL в системе до 32% к 2023г – НБУ

22:45 03.07.2020
Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС в 20-тых числах июля

Шмыгаль рассчитывает на подписание меморандума о получении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи ЕС в 20-тых числах июля

23:52 02.07.2020
Зеленский провел консультации о кандидатуре нового главы Нацбанка и заявил о своей приверженности независимости НБУ при любом руководстве

Зеленский провел консультации о кандидатуре нового главы Нацбанка и заявил о своей приверженности независимости НБУ при любом руководстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Министр финансов считает реалистичным утвержденный Кабмином макропрогноз

Кабмин утвердил макропрогноз с ростом ВВП на 4,6% в 2021г

S&P повысило рейтинг "Укрзализныци" до " B-" с прогнозом "негативный"

Минэкономики Украины прогнозирует рост ВВП в 2021г. на 4,6% при инфляции 7,3% - проект постановления

Госдолг Украины в июне-2020 вырос на 2,7% в гривне и 3,5% в долларах

ПОСЛЕДНЕЕ

МВФ мониторит улучшение в Украине корпоративного управления в рамках программы stand by

ЕБРР констатирует негативный период в реформе корпоративного управления в Украине

Главы набсоветов госкомпаний обратились к президенту из-за ограничения зарплат – Абромавичус

Конкурс на должность главы правления "Укрэнерго" на финальной стадии

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent - $43,99 за баррель

Украина инициирует переговоры по заключению преференциальной торговой сделки с Египтом - МИД

Замминистра экономики Панаиотиди вошла в набсовет "Прозорро.Продажи"

Министр финансов считает реалистичным утвержденный Кабмином макропрогноз

Кабмин утвердил макропрогноз с ростом ВВП на 4,6% в 2021г

"Укрпошта" в I пол.-2020 получила 42,7 млн грн чистой прибыли, увеличив чистый доход на 12,6%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА