Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent - $43,99 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в среду после публикации данных Минэнерго США, показавших самое сильное снижение запасов нефти в стране за последние семь месяцев.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 МСК составляет $43,99 за баррель, что на $0,38 (0,87%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,31 (0,73%) - до $41,34 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 июля, снизились на 10,612 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Это самое существенное сокращение запасов с недели, завершившейся 27 декабря 2019 года.

Запасы бензина выросли на 654 тыс. баррелей, дистиллятов - на 503 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,309 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - остались на том же уровне.

Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 июля, сократились на 6,8 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 187 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 1,1 млн баррелей.

"Масштаба сокращений запасов должно быть достаточно, чтобы сдержать "медведей" и временно снять некоторые опасения о продолжающемся спаде спроса", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс, которого цитирует S&P Global Platts.

Однако инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что рост числа заражений коронавирусной инфекцией в мире приведет к введению новых ограничительных мер и препятствует восстановлению спроса на топливо, отмечает Trading Economics.

Помимо этого, трейдеры ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое стартовало во вторник. Учитывая, что США пока проигрывают битву с коронавирусом, Федрезерв, вероятно, подтвердит на заседании 28-29 июля планы сохранения процентной ставки по федеральным кредитным средствам "на близком к нулю уровне в течение долгого времени", пишет Bloomberg.

В центре внимания участников рынка также остается новый пакет для стимулирования американской экономики в размере $1 трлн на фоне распространения COVID-19, который обсуждают законодатели с Белым домом. Предложение республиканцев о снижении дополнительных выплат по пособиям по безработице с $600 до $200 вызвало протест демократов, что осложняет перспективы принятие пакета помощи.