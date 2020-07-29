Экономика

17:35 29.07.2020

Автор: ЕГИПЕТ КУЛЕБА ТОРГОВЛЯ МИД

Украина инициирует переговоры по заключению преференциальной торговой сделки с Египтом - МИД

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Украина инициирует переговоры по заключению преференциальной торговой сделки с Египтом - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы в ходе телефонного разговора обсудил с Министером иностранных дел Египта Самехом Шукри вопросы диверсификации сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба МИД Украины в среду.

"Мы нацелены на существенное увеличение объемов двустороннего товарооборота, который по итогам прошлого года составил более $2,6 млрд. Для этого мы предложили египетской стороне новый формат экономического сотрудничества, а именно рассмотреть возможность заключения двустороннего преференциальной торговой сделки", - отметил Кулеба.

Руководители МИД отдельно остановились на текущем состоянии двусторонней договорно-правовой базы и договорились содействовать ее расширению.

Кулеба отметил важность обеспечения восходящей динамики двусторонних отношений и пригласил египетского коллегу посетить с официальным визитом Украину после улучшения эпидемиологической ситуации.

По данным МИД, объем торговли товарами и услугами между Украиной и Египтом в 2019 году составил $2 млрд 631 млн, а за пять месяцев 2020 года превысил $1 млрд. В 2019 году Египет посетило 1,49 млн украинских туристов. П этому показателю Украина заняла второе место после Германии.

Теги: #египет #кулеба #торговля #мид
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