Замминистра экономики Панаиотиди вошла в набсовет "Прозорро.Продажи"

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди вошла в наблюдательный совет государственного предприятия "Прозорро.Продажи".

Соответствующее решение утверждено приказом Министерства экономики от 28 июля, сообщили в пресс-службе госкомпании.

Панаиотиди в набсовете будет представлять сторону государства.

В настоящий момент набсовет предприятия составляют соосновательница Digital Transformation Institute и назависимый директор набсовета банка Pravex (Intesa Sanpaolo Group) Надежда Васильева, глава представительства в Украине компании VISA Inc. Дмитрий Крепак, со стороны государства, помимо Панаиотиди, также присутствует заместитель директора департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов физлиц Илья Михайлов, который возглавляет набсовет "Прозорро.Продажи".