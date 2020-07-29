Экономика

16:11 29.07.2020

Автор: ПАНАИОТИДИ КАДРЫ ПРОЗОРРО

Замминистра экономики Панаиотиди вошла в набсовет "Прозорро.Продажи"

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Замминистра экономики Панаиотиди вошла в набсовет "Прозорро.Продажи"

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди вошла в наблюдательный совет государственного предприятия "Прозорро.Продажи".

Соответствующее решение утверждено приказом Министерства экономики от 28 июля, сообщили в пресс-службе госкомпании.

Панаиотиди в набсовете будет представлять сторону государства.

В настоящий момент набсовет предприятия составляют соосновательница Digital Transformation Institute и назависимый директор набсовета банка Pravex (Intesa Sanpaolo Group) Надежда Васильева, глава представительства в Украине компании VISA Inc. Дмитрий Крепак, со стороны государства, помимо Панаиотиди, также присутствует заместитель директора департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования вкладов физлиц Илья Михайлов, который возглавляет набсовет "Прозорро.Продажи".

Теги: #панаиотиди #кадры #прозорро
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