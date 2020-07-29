Кабмин утвердил макропрогноз с ростом ВВП на 4,6% в 2021г

Кабинет министров утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на ближайшие три года, согласно которому ожидается рост ВВП в 2021 году на уровне 4,6% при инфляции 7,3%, и замедление роста в 2022 году до 4,3% при инфляции 6,2%.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду с доработкой в трехдневный срок.

Согласно проекту постановления, номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 4,505 трлн грн с дальнейшим ростом до 5,089 трлн грн в 2022-м.

Прогноз также предусматривает, что дефицит торгового баланса в 2021 году составит $10,4 млрд, в 2022-м – $13,6 млрд.

В документе также указывается, что рост экспорта прогнозируется на 2,9% в следующем году и на 6,4% в 2022-м, тогда как рост импорта ожидается на уровне 10,6% и 10% соответственно.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, доработанный макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тыс. грн (в два этапа – до 6 тыс. грн с начала 2021 года и до 6,5 тыс. грн с 1 июля), а в 2022 году – до 6,7 тыс. грн и до 7,176 тыс. грн в 2023-м.

Согласно прогнозу, номинальная среднемесячная зарплата достигнет в следующем году 13,632 тыс. грн и 15,414 тыс. грн в 2022-м. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% – через год.

Согласно пояснительной записке, Нацбанк Украины выразил обеспокоенность по поводу возможности укрепления гривни в 2021 году больше прогноза. С учетом этого, а также прогнозов украинских и международных организаций, предположения относительно обменного курса на 2021 год в доработанном прогнозе были пересмотрены до 29,1 грн/$1 (с 29,7 грн/$1) в среднем за год и до 28,8 грн/$1 (с 29,3 грн/$1) – к концу 2021 года.

Указывается также, что в рамках оценки фискальных рисков для бюджета, Минэкономики спрогнозировало возможное влияние более сильной гривни на прогнозные макропоказатели, в частности, при среднегодовом курсе 27 грн/$1 прирост реального ВВП по сравнению с базовым сценарием в 2021 году сократится на 0,5 процентных пункта (п.п), а при курсе 28 грн/$1 – на 0,2 п.п.

Как сообщалось, правительство Украины в рамках подготовки проекта правок в госбюджет-2020 ухудшило макропрогноз из-за эпидемии коронавируса, в частности, предполагалось, что после падения на 4,3% ВВП в этом году экономика в 2021-м вернется к росту и восстановится на 2,4%.