Экономика

12:37 29.07.2020

S&P повысило рейтинг "Укрзализныци" до " B-" с прогнозом "негативный"

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S&P повысило рейтинг "Укрзализныци" до " B-" с прогнозом "негативный"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" (УЗ) до уровня "B-" с "CCC", сообщила пресс-служба УЗ в среду.

По словам и. о. главы правления компании Ивана Юрика, это повышение стало следствием активного внедрения антикризисной программы компании и недавней финализации процесса реструктуризации финансового долга перед Сбербанком (Украина), что позитивно сказалось на состоянии ликвидности компании и позволит обеспечить необходимый уровень финансирования текущих расходов.

"В своем сообщении Standard&Poor's отметило, что рейтинговое действие отображает снижение долговой нагрузки на ликвидность в текущем периоде после подписания УЗ сделок по реструктуризации долга перед банком. Учитывая негативное влияние пандемии на финансовые рынки, "Укрзализныця" реализовала необходимые шаги и достигнула соглашение с банком об отсрочке погашения долга на срок до трех лет с возможностью досрочного погашения долга", - указано в сообщении.

Вместе с тем, как добавили в УЗ со ссылкой на S&P, "негативный" прогноз рейтинга отражает неопределенность касательно внешней среды, в которой находятся "Укрзализныця" и другие компании, а также потенциальные риски, связанные с этим.

Теги: #укрзализныця #sp #рейтинг #прогноз
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