Kodak получит госкредит на $765 млн для развития фармацевтического направления

Американская компания Eastman Kodak Co., пионер в области производства фототехники, получит государственный заем на сумму $765 млн для наращивания производства американских аналогов иностранных лекарственных препаратов, включая гидроксихлорохин, сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о первом займе в рамках закона об оборонном производстве (Defense Production Act), на который администрация Дональда Трампа ранее опиралась, призывая наращивать производство аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях эпидемии коронавируса в стране.

Кредит Kodak будет предоставлен сроком на 25 лет Корпорацией по финансированию международного развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC). В мае президент США подписал указ, позволяющий DFC выделять финансовую поддержку на производство стратегических ресурсов в условиях пандемии.

Глава Kodak Джим Континенца сказал, что компания намерена производить активные фармацевтические ингредиенты для выпуска воспроизведенных лекарственных препаратов. Он ожидает, что со временем на фармацевтическое направление будет приходиться 30-40% бизнеса Kodak. Континенца рассчитывает, что это позволит создать более 300 рабочих мест в США.

Стремление развивать фармацевтическое направление свидетельствует о переменах в Kodak, которая раньше была лидером в области фотографической техники, создавшим в 1975 году первую цифровую камеру, отмечает WSJ. На пике своей деятельности Kodak имела 145 тыс. сотрудников по всему миру. Однако компания не смогла удержать успех и в 2012 году объявила о банкротстве.

По словам главы DFC Адама Болера, выделение кредита Kodak позволит США снизить зависимость от других стран, особенно Китая, в производстве лекарственных средств.

Китай является крупнейшим мировых поставщиком активных фармацевтических ингредиентов, которые применяются в производстве лекарств, отмечает WSJ.

По данным IHS Markit, в 2017 году США импортировали фармацевтические ингредиенты из Китая на сумму $3,9 млрд - на четверть больше по сравнению с предыдущим годом.

Стоимость акций Kodak во вторник взлетела почти в 3,5 раза.