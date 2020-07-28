Экономика

17:39 28.07.2020

AmCham указывает на нарушение закона при преждевременном взыскании штрафов с табачных компаний в момент обжалования решения АМКУ

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AmCham указывает на нарушение закона при преждевременном взыскании штрафов с табачных компаний в момент обжалования решения АМКУ

Американская торговая палата в Украине (American Chamber of Commerce, AmCham, АТП) обеспокоена пренебрежением законными правами табачных компаний при обжаловании решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) №697-р от 10 октября 2019 года в судебном порядке и, как следствие, возможным нарушением прав и законных интересов международных инвесторов в Украине, говорится в обращении AmCham на сайте во вторник.

"Палата обеспокоена попыткой возложить ответственность за структурные изменения рынка дистрибуции табачной продукции в 2011-2012 гг. на международные компании: ЧАО "А/Т табачная компания "В.А.Т. – Прилуки", АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ПСИИ "Империал Тобакко Юкрейн", ЧАО "Филип Моррис Украина" - производителей табачных изделий. Такие изменения произошли с согласия Антимонопольного комитета Украины, который предоставил ряд разрешений (решение №№701-р, 702-р, 703-р, 704-р от 23 ноября 2011 года) на консолидацию рынка без проведения консультаций с производителями и другими заинтересованными сторонами", - отметили в АТП.

В ней указали, что преждевременное взыскание штрафа и обеспечение иска в виде наложения ареста на имущество компаний в момент обжалования решения АМКУ в суде первой инстанции является прямым нарушением закона "О защите экономической конкуренции". Это может привести к падению поступлений в госбюджет и созданию предпосылок для беспрецедентного роста нелегального импорта табачных изделий.

"Призываем ответственные органы государственной власти к справедливому и беспристрастному отношению к международным инвесторам в Украине и обеспечению надлежащего правового процесса, соблюдения принципов независимости и беспристрастности при рассмотрении дел по обжалованию решение №697-р в судах", - заявили в AmCham.

Как сообщалось, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и дистрибьютора "Тедис Украина".

Ведомство сообщило, что собранные по делу доказательства подтверждают, что поведение компаний было согласованным, а результатом сотрудничества с единственным и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других субъектов хозяйствования.

Теги: #атп #amcham #табачные_компании #амку
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