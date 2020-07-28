Экономика

14:58 28.07.2020

Вопрос курса 30 грн/$1 и стимулирования инфляции с НБУ не обсуждается

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Вопрос курса 30 грн/$1 и стимулирования инфляции с НБУ не обсуждается

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что не обсуждает с руководством Национального банка Украины курс 30 грн/$1 и стимулирование инфляции.

"Такие вопросы с центробанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монитарную политику", - сказал Шмыгаль журналистам в ходе рабочей поездки в Полтавскую область, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", обсуждается ли с руководством центробанка необходимость курса 30 грн/$1 и стимулирование инфляции.

Премьер также отметил, что сейчас и правительство, и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.

"Нас интересует развитие промышленности, нас интересуют инвестиции, но это не предмет дискуссий об особой эмиссии средств и не предмет того, что курс должен быть искусственно занижен или завышен. Курс регулируется рынком", - подчеркнул Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #курс #нбу #инфляция
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