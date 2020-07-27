Экономика

18:59 27.07.2020

"Интергал-Буд" стал первым резидентом нового киевского БЦ "М8"

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"Интергал-Буд" стал первым резидентом нового киевского БЦ "М8"

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев), один из крупнейших игроков на рынке жилого строительства столицы, стала первым резидентом нового бизнес-центра "М8" класса "А".

По данным пресс-службы компании, общая площадь бизнес-центра составляет 18 тыс. кв. м, этажность здания – шесть этажей.

"Особенностью "М8" является его разделение на три стилистические зоны, просторные и светлые помещения, стильный атриум между 5 и 6 этажами и терраса с видами на Печерск", - цитируется в пресс-релизе руководитель отдела дизайна "Интергал-Буд" Александр Матюха.

Авторами реновации здания выступила команда дизайнеров-архитекторов компании "Интергал-Буд" и архитектурного бюро AIMM. Последние пятый и шестой этажи бизнес-центра займет центральный офис "Интергал-Буд", на части первого расположится его отдел по работе с клиентами. Остальные этажи в настоящее время предлагаются в аренду.

"Натуральные материалы и цвета позволили зданию мягко вписаться в контекст ул. Московская. Динамическая пластика фасада и работа с масштабом создают эффект, будто здание было здесь всегда. С помощью срезанного угла верхних поверхностей удалось достичь мягкого видимого угла здания со стороны бывшего кинотеатра "Зоряний", - цитируется креативный директор AIMM Анна Искиердо.

В интерьере "М8" объединяющим элементом выступил гранит, который является родным материалом для этого здания.

Новоселье "Интергал-Буд" в новом БЦ совпало с празднованием 17-летия компании. В ходе открытия также состоялась презентация нового мобильного приложения MY IGB, с помощью которого жители комплексов смогут оплачивать коммунальные счета, будут иметь круглосуточный доступ к системе видеонаблюдения и прямую связь с управляющей компанией 24/7, а также получат клубные привилегии от партнеров "Интергал-Буд".

Как отметил генеральный директор группы компаний "Интергал-Буд" Дмитрий Спитковский, начиная со Львова в настоящее время компания расширила свою географию, помимо Киева, на такие города, как Черновцы, Мукачево, Ужгород, Житомир и Одесса. Он также подчеркнул, что во время карантина компания ни на день не остановила строительство.

В портфеле компании "Интергал-Буд" 74 реализованных проекта, только в столице одновременно строится 13 комплексов. Компания концентрируется на рынке жилья комфорт-класса, а также активно входит на рынок жилья бизнес- и премиум-класса.

Теги: #киев #бц #интергал_буд
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