Нефть перешла к снижению, Brent подешевела до $42,58 за баррель

Цены на нефть эталонных марок развернулись вниз в ходе волатильной сессии в понедельник.

Инвесторы обеспокоены продолжающимся распространением коронавируса в мире, напряженностью в отношениях между США и Китаем, а также угрозой избытка сырья на мировом рынке, пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:45 КВ в понедельник составляет $42,58 за баррель, что на $0,76 (1,75%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $0,59 (1,43%) - до $40,70 за баррель.

Падение котировок, однако, ограничивается ослаблением доллара США.

"С одной стороны, риски менее активного восстановления спроса из-за коронавируса и политическая напряженность между США и Китаем оказывают давление на цены, - говорит аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг, слова которого приводит MarketWatch. - С другой стороны, цены получают поддержку от слабого американского доллара и надежд на дальнейшую финансовую помощь в США в связи с коронавирусом".

Трейдеры продолжают следить за отношениями США и Китая. Генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу, сообщил МИД КНР в понедельник. Власти Китая объявили о закрытии генерального консульства США в Чэнду в минувшую пятницу, после того как Вашингтон распорядился закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне.

Тем временем данные о заболеваемости COVID-19 в США указывают на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе, во Флориде, в Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1 тыс. в сутки, передает Bloomberg.

Аналитики AxiCorp, однако, отмечают, что инвесторам нужно увидеть устойчивое снижение заболеваемости в течение одной-двух недель, чтобы вновь почувствовать себя в безопасности.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на потенциальное повышение добычи нефти в США, пишет MarketWatch.

Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось впервые с середины марта - на одну единицу, до 181.

По данным Genscape, подразделения Wood Mackenzie, добыча нефти в Штатах, которая достигла дна на уровне 9,7 млн б/с во вторую неделю июня, с тех пор выросла до 10,9 млн б/с благодаря наращиванию производства на крупных сланцевых месторождениях в Техасе.