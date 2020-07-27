Экономика

15:44 27.07.2020

Экс-глава Нацкомфинуслуг возглавил Ассоциацию финансовых институций

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Экс-глава Нацкомфинуслуг возглавил Ассоциацию финансовых институций

Ассоциацию финансовых институций (АФИ) возглавил экс-глава Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) Игорь Пашко.

Об этом Пашко сообщил агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас рынок небанковских финансовых услуг переживает достаточно сложный этап трансформации. Это связано, прежде всего, с переходом функций регулирования рынка к НБУ. Впереди - большие изменения в регулировании рынка как на уровне законодательства, так и на уровне нормативных актов", - сказал он.

По мнению Пашко, роль небанковского рынка в сфере предоставления финансовых услуг будет расти, поскольку на сегодня это наиболее динамично развивающийся финансовый рынок. Так, если в 2015 году объем кредитов населению, выданных финансовыми компаниями, составлял 13,8 млрд грн, то уже в 2019 году - 79,1 млрд грн. Кроме того, совокупная стоимость договоров финансового лизинга в 2015 году составляла 6,2 млрд грн, в 2019-м этот показатель достиг 26,2 млрд. грн. Такую же динамику демонстрируют и остальные небанковские рынки.

Говоря о планах АФИ, Пашко сообщил, что, безусловно, прежде всего, это будет участие в обсуждении изменений в законодательстве о предоставлении финансовых услуг. По его словам, в АФИ уже сложилась хорошая практика создания комитетов по основным направлениям деятельности, в ходе работы которых вырабатывается позиция рынка и в дальнейшем озвучивается в органах власти.

"Полагаю, это очень удачный формат и, безусловно, мы его продолжим. Думаю, что новый коллектив АФИ привнесет свой вклад в отработку позиции рынка", - отметил он.

Такую же практику планируется применять и в обсуждении новых положений НБУ по регулированию небанковского рынка. Важно в период трансформации надзора донести позицию рынка до нового регулятора. От этого будет зависеть, насколько успешной будет реформа, насколько активно рынок будет развиваться. И в конечном итоге - насколько качественные услуги будут предоставляться конечным потребителям, подчеркнул Пашко.

Кроме того, по его словам, в планах АФИ – развитие еще одного направления деятельности: защита прав потребителей.

"Может показаться странным, что ассоциация планирует этим заниматься. На самом деле защита прав потребителей направлена, прежде всего, на возвращение доверия к рынку, а в финансовых услугах доверие - краеугольный камень. Как мы будем это делать – будем советоваться с членами АФИ. Конечно, такую работу, какую мы проводили по защите прав потребителей в Нацкомфинпослуг, организовывать не будем. Это не функция ассоциаций, однако защита прав потребителей не может остаться вне поля деятельности АФИ", - отметил он.

Руководитель ассоциации также сообщил, что как только будет снят карантин, планируется проведение конференций, семинаров, обучения членов ассоциации с приглашением представителей НБУ, финансового мониторинга, фискальных органов и т.д.

"В целом предстоит много работы. Думаю, платформа АФИ - именно то место, где можно приложить усилия для дальнейшего развития рынка небанковских услуг", - сказал он.

Теги: #афи #кадры #пашко
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