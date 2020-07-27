Экономика

14:29 27.07.2020

Дубилет анонсировал запуск программного РРО Checkbox с 1 августа

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Дубилет анонсировал запуск программного РРО Checkbox с 1 августа

Экс-министр Кабинета министров, сооснователь monobank Дмитрий Дубилет анонсировал запуск с 1 августа коммерческого проекта программного РРО (программных касс) Checkbox, который уже тестируется несколькими крупными торговыми сетями.

"Мы создали крутой программный продукт, который позволит украинскому бизнесу экономить деньги и быть эффективнее. Речь идет о так называемых программных РРО, или, проще говоря, программных кассах", – написал он в Telegram в понедельник.

Согласно сообщению, Checkbox предназначен для трех сегментов клиентов – малый бизнес, интернет-магазины и розничная торговля (средний и крупный бизнес).

"Здесь мы предоставляем АПИ, которое легко интегрируется с интернет-магазинами. Особенность украинского е-коммерса в том, что большинство товаров оплачивается при получении - и для этого нынешние кассовые аппараты подходят плохо. Теперь же можно будет отправлять клиенту чек на емейл автоматом после оплаты и получения товара", - пояснил Дубилет.

Проект разрабатывается совместно с Андрем Суховым, Юлией Гусевой и Вадимом Ходаком.

Дубилет уточнил, что Checkbox является отдельным от monobank проектом.

Как сообщалось, Министерство финансов и Государственная налоговая служба перенесли с апреля на 1 августа запуск бесплатного программного РРО. Обязательным РРО станет для определенных видов деятельности второй-четвертой групп физлиц-предпринимателей с 2021 года.

Теги: #рро #дубилет #бизнес
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