Экономика

13:54 27.07.2020

Из-за вспышки АЧС на агрофирме "Глушки" в Киевской области уничтожено почти 4 тыс. свиней

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Из-за вспышки АЧС на агрофирме "Глушки" в Киевской области уничтожено почти 4 тыс. свиней

На свиноферме ООО Агрофирма "Глушки" (Глушки Белоцерковского р-на Киевской обл.) уничтожено 3,77 тыс. свиней во избежание распространения и ликвидации вспышки африканской чумой свиней (АЧС).

Согласно сообщению Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, АЧС была подтверждена лабораторно 22 июля Государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (Киев) при исследовании материала двух трупов свиней, принадлежащих агрофирме.

Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Белоцерковской райгосадминистрации от 23 июля установлен карантин, территория свинофермы "Глушки" определена эпизоотическим очагом по африканской чуме свиней.

По состоянию на 24 июня в рамках плана мероприятий по профилактике, недопущению распространения и ликвидации АЧС в хозяйстве ООО Агрофирма "Глушки" умерщвлены 3,765 тыс. свиней бескровным методом и сожжены вместе с выявленными трупами животных.

Сейчас Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области продолжает принимать меры по локализации и недопущению распространения заболевания в соответствии с требованиями инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней.

Субъекты хозяйствования всех форм собственности предупреждены об ограничении передвижения живых свиней, торговли свиньями и изготовленных из них продуктов. Субъектам хозяйствования, деятельность которых связана с разведением, содержанием и обращением свиней, рекомендовано не осуществлять хозяйственные связи с территориями, близлежащими к очагу.

Теги: #киевская_область #ачс #свиноферма
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