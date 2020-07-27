Минэнерго выступает за увеличение экспорта э/э и против ее импорта в 2020-2021гг.

Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта электроэнергии, но против ее импорта в Украину, подчеркнула врио министра энергетики Ольга Буславец.

"Минэнерго выступает за увеличение экспорта электроэнергии по всем направлениям, в зависимости от конъюнктуры рынка, но мы против ее импорта в нашу страну, потому что, по нашим расчетам, мы не видим потребности в импорте в 20-21 годах", – сказала Буславец на брифинге в Киеве в понедельник.

"У нас достаточно генерации, чтобы обеспечить внутренние потребности и иметь возможности для экспорта", – добавила она.