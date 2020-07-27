Экономика

11:54 27.07.2020

Украины полностью обеспечена топливным ресурсом на будущую зиму – Буславец

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Украины полностью обеспечена топливным ресурсом на будущую зиму – Буславец

Украина полностью обеспечена топливным ресурсом к началу отопительного сезона 2020/2021, заверила вр.и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

"На сегодня мы полностью обеспечены топливным ресурсом к началу отопительного сезона, как углем, так и газом", – сказала Буславец на брифинге в Киеве в понедельник.

По ее словам, в плановом режиме проводятся все ремонтные программы энергооборудования и предпринимаются все меры по подготовке к началу отопительного сезона, в том числе упреждающие возможные проблемы.

Как сообщалось со ссылкой на Буславец ранее, Украина имеет стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ: угля больше в 1,9 раза против показателя прошлого года, мазута – в 1,4 раза.

По ее словам, запасов природного газа более чем достаточно. В соответствии с принятым правительством планом мероприятий предусмотрено наличие газа в газохранилищах в объеме не менее чем 17 млрд. куб. м.

Теги: #минэнерго #топливо #буславец #отопительный_сезон
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