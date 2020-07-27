Экономика

10:33 27.07.2020

МХП во II кв.-2020 снизил продажи подсолнечного масла на 5%, увеличил соевого – на 19%

2 мин читать
МХП во II кв.-2020 снизил продажи подсолнечного масла на 5%, увеличил соевого – на 19%

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в апреле-июне 2020 года снизил продажи подсолнечного масла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 82,65 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, уменьшение продаж подсолнечного масла вызвано в основном снижением производства масла путем уменьшения доли подсолнечного жмыха в комбикорме.

В январе-июне 2020 года продажи подсолнечного масла составили 163,36 тыс. тонн, что на 12% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Уменьшение объемов в первом полугодии 2020 года обусловлено главным образом уменьшением входящих запасов по состоянию на 1 января 2020 года, в результате изменения условий поставки с DAP на FOB", - пояснили в МХП.

Во втором квартале 2020 года продажи соевого масла выросли на 19% - до 10,84 тыс. тонн в результате уменьшения остатков. Совокупно за шесть месяцев 2020 года продажи составили 21,61 тыс. тонн, что на 11% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном в результате уменьшения производства (уменьшение доли соевого шрота в комбикорме и продаж третьим лицам).

"Компания рассматривает экспорт растительных масел как один из "естественных методов хеджирования" для накопления дополнительных валютных поступлений и защиты от нестабильности национальной валюты", - заметили в МХП.

В 2020 году МХП планирует собрать урожай с 365 тыс. га земли.

"Сбор озимых культур - рапса, ячменя и пшеницы продолжается. С порядка 30% земель уже собран урожай озимых культур, согласно ожиданиям компании и принимая во внимание погодные условия, которые в этом году отличаются: температура в мае была ниже на 3-5 градусов, чем обычно, что продолжило период созревания сельскохозяйственных культур", - сообщили в МХП.

По информации агрохолдинга, яровые культуры (кукуруза, соя и подсолнечник) находятся в хорошем состоянии.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн, выручка увеличилась на 32% - до $2,06 млрд.

Теги: #масло #мхп #продажи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:52 27.07.2020
МХП во II кв.-2020 снизил продажи курятины на 6%

МХП во II кв.-2020 снизил продажи курятины на 6%

16:52 23.07.2020
Компания Bosch в Украине в I пол.-2020 нарастила продажи на 10%

Компания Bosch в Украине в I пол.-2020 нарастила продажи на 10%

19:05 16.07.2020
Германские непродовольственные ритейлеры могут потерять 40 млрд евро в 2020 г из-за коронавируса

Германские непродовольственные ритейлеры могут потерять 40 млрд евро в 2020 г из-за коронавируса

10:17 14.07.2020
МХП запускает новую сеть мясных магазинов "Мясомаркет"

МХП запускает новую сеть мясных магазинов "Мясомаркет"

18:50 15.06.2020
"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 4 поезда, увеличивает частоту курсирования поездов в туристические регионы

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 4 поезда, увеличивает частоту курсирования поездов в туристические регионы

09:40 02.06.2020
МХП в І кв. получил $174 млн чистого убытка

МХП в І кв. получил $174 млн чистого убытка

18:56 07.05.2020
IKEA может запустить онлайн-магазин в Украине в ближайшие дни

IKEA может запустить онлайн-магазин в Украине в ближайшие дни

13:19 29.04.2020
МХП передал 145 тыс. пайщикам семена овощных культур для поддержки в условиях карантина

МХП передал 145 тыс. пайщикам семена овощных культур для поддержки в условиях карантина

09:32 23.04.2020
МХП в I кв. сократил продажи курятины на 4%

МХП в I кв. сократил продажи курятины на 4%

00:19 23.04.2020
"Кернел" в IIІ кв.-2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 2% и увеличил зерна на 41%

"Кернел" в IIІ кв.-2020 ФГ сократил продажи подсолнечного масла на 2% и увеличил зерна на 41%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ на тендере в пятницу предоставил 816 млн грн рефинансирования 4 банкам под 6% на срок до 90 дней

Банки прошли пик негативных ожиданий относительно кредитования и готовы наращивать кредитные портфели в ближайший год

"Энергоатом" получил очередной транш EUR100 млн кредита Евроатома на комплексную программу повышения безопасности АЭС

Госбюджет за 6 мес.-2020 сведен с дефицитом 18,8 млрд грн

НБУ на этой неделе продал на межбанке $347,8 млн грн для поддержки гривни

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть слабо дешевеет после подъема на прошлой неделе, цена Brent опустилась до $43,3 за баррель

ОККО и SOCAR заявляют о нарушениях в конкурсе ОПЗ на нового давальца, завод настаивает на отсутствии у них опыта реализации минудобрений

Золотовалютный резерв Украины сейчас близок к максимуму, который был в 2012 году

НБУ на тендере в пятницу предоставил 816 млн грн рефинансирования 4 банкам под 6% на срок до 90 дней

"Укравтодор" завершил капитальный ремонт трех мостов в Донецкой области

Банки прошли пик негативных ожиданий относительно кредитования и готовы наращивать кредитные портфели в ближайший год

Цены на нефть умеренно снижаются, но могут завершить неделю ростом, Brent - $43,26 за баррель

"Энергоатом" получил очередной транш EUR100 млн кредита Евроатома на комплексную программу повышения безопасности АЭС

Tesla обвиняет производителя электромобилей Rivian в краже коммерческой тайны

Госбюджет за 6 мес.-2020 сведен с дефицитом 18,8 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА