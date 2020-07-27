МХП во II кв.-2020 снизил продажи подсолнечного масла на 5%, увеличил соевого – на 19%

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в апреле-июне 2020 года снизил продажи подсолнечного масла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 82,65 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, уменьшение продаж подсолнечного масла вызвано в основном снижением производства масла путем уменьшения доли подсолнечного жмыха в комбикорме.

В январе-июне 2020 года продажи подсолнечного масла составили 163,36 тыс. тонн, что на 12% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Уменьшение объемов в первом полугодии 2020 года обусловлено главным образом уменьшением входящих запасов по состоянию на 1 января 2020 года, в результате изменения условий поставки с DAP на FOB", - пояснили в МХП.

Во втором квартале 2020 года продажи соевого масла выросли на 19% - до 10,84 тыс. тонн в результате уменьшения остатков. Совокупно за шесть месяцев 2020 года продажи составили 21,61 тыс. тонн, что на 11% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном в результате уменьшения производства (уменьшение доли соевого шрота в комбикорме и продаж третьим лицам).

"Компания рассматривает экспорт растительных масел как один из "естественных методов хеджирования" для накопления дополнительных валютных поступлений и защиты от нестабильности национальной валюты", - заметили в МХП.

В 2020 году МХП планирует собрать урожай с 365 тыс. га земли.

"Сбор озимых культур - рапса, ячменя и пшеницы продолжается. С порядка 30% земель уже собран урожай озимых культур, согласно ожиданиям компании и принимая во внимание погодные условия, которые в этом году отличаются: температура в мае была ниже на 3-5 градусов, чем обычно, что продолжило период созревания сельскохозяйственных культур", - сообщили в МХП.

По информации агрохолдинга, яровые культуры (кукуруза, соя и подсолнечник) находятся в хорошем состоянии.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн, выручка увеличилась на 32% - до $2,06 млрд.