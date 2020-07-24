"Укравтодор" завершил капитальный ремонт трех мостов в Донецкой области

В Донецкой области ремонтные работы завершены на двух мостах на дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский (на км 708 + 920 и на км 710 + 126), а также на одном мосту на дороге Н-32 Покровск – Бахмут – Михайловка (км 67 + 950), сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своем Telegram-канале в пятницу.

Согласно информации "Укравтодора", на указанных объектах дорожные работы стартовали в начале марта 2020 года в рамках программы "Большое строительство" – все работы завершены с опережением графика на два месяца.

Подрядчиками работ выступили ООО "Харьковмостдорстрой" (на Н-32) и ООО "Внедренческое предприятие "Мост" (на М-03).

Отмечается, что обновленные мосты соответствуют нормам грузоподъемности и габаритам проездной части, что является гарантией безопасной и надежной эксплуатации на протяжении следующих 20 лет.

"Наш план на 2020 год в Донецкой области - это 183 км. Однако кроме дорог, "Укравтодор" взялся восстанавливать мосты и путепроводы. Большая часть из них - это те объекты, которые были полностью или частично уничтожены в результате военных действий в 2014-2015 годах. Это сигнал для всего региона, Украина выбирает путь восстановления и развития, а не игнорирование", - цитирует пресс-служба главу агентства Александра Кубракова.

Всего в 2020 году в Донецкой области "Укравтодор" планирует обновить шесть мостов на дорогах государственного значения, два путепровода и один мост на дороге местного значения.