Банки прошли пик негативных ожиданий относительно кредитования и готовы наращивать кредитные портфели в ближайший год

Пик негативных ожиданий украинских банков был пройден в первом квартале 2020 года, свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса об условиях банковского кредитования, которые обнародованы на сайте центробанка в пятницу.

"Почти 60% респондентов ожидают увеличения объема кредитного портфеля в следующие 12 месяцев, что вдвое больше, чем в предыдущем опросе. Крупные банки оптимистично оценивают перспективы роста объема корпоративного портфеля, но в то же время их ожидания восстановления потребительского кредитования сдержанные", – отмечено в обзоре.

Кроме того, около половины опрошенных банков ожидают увеличения средств предприятий и домохозяйств, при этом крупные банки прогнозируют преобладание роста депозитов корпораций.

По данным НБУ, банки и в дальнейшем ожидают ухудшения качества кредитного портфеля, несмотря на усиление стандартов кредитования, которое продолжается второй квартал подряд.

"В случае с корпорациями такое усиление банки объясняют негативными курсовыми и экономическими ожиданиями, а для домохозяйств – ожиданиями ухудшения платежеспособности заемщиков и снижением общей экономической активности", – пояснил НБУ.

Указывается, что согласно прогнозам банков, стандарты кредитования могут быть смягчены в течение следующих трех месяцев.

Центробанк отметил, что уровень одобрения кредитных заявок продолжает снижаться второй квартал подряд, в частности, больше всего снизился уровень одобрения для займов в иностранной валюте и долгосрочных займов, в меньшей степени – для кредитов в нацвалюте и краткосрочных.

НБУ добавил, что во втором квартале также продолжилось снижение уровня одобрения заявок на кредиты домохозяйствам, при этом более трети респондентов снизили ставки по таким кредитам.

Согласно результатам опроса регулятора, во втором квартале 2020 года ощутимо снизился спрос на кредиты со стороны предприятий.

По данным НБУ, спрос на кредитование вырос только со стороны малых и средних предприятий (МСП) в том числе из-за потребности в реструктуризации займов, тогда как спрос крупных предприятий – наоборот уменьшился на фоне снижения потребности в запасах, оборотном капитале и капитальных инвестициях.

Указывается, что в дальнейшем банки не ожидают изменения спроса на корпоративное кредитование, при этом прогнозируют рост спроса со стороны МСП.

Центробанк также отметил, что во втором квартале продолжилось снижение кредитного спроса домохозяйств, в том числе на потребительские займы, при этом банки ожидают восстановления спроса на кредиты домохозяйствам в третьем квартале.

Указывается, что 73% опрошенных респондентов оценили долговую нагрузку заемщиков как умеренную, вместе с тем, по оценкам крупных банков, этот показатель вырос по сравнению с прошлым кварталом, в частности, ощутимо возросла долговая нагрузка крупных предприятий.

Согласно результатам опроса, банки снизили оценки большинства рисков, при этом кредитный и операционный риски остаются достаточно высоким на горизонте трех месяцев.

Опрос проводился с 18 июня по 9 июля 2020 года среди кредитных менеджеров 24 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 91%.