Экономика

18:09 24.07.2020

Цены на нефть умеренно снижаются, но могут завершить неделю ростом, Brent - $43,26 за баррель

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Цены на нефть умеренно снижаются, но могут завершить неделю ростом, Brent - $43,26 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к незначительному снижению в ходе торгов в пятницу, но могут продемонстрировать недельный рост.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 кв составляет $43,26 за баррель, что на $0,05 (0,12%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,01 (0,02%) - до $41,06 за баррель.

Инвесторы оценивают позитивные статданные из Европы и следят за новым витком напряженности в отношениях между США и Китаем, который может отрицательно сказаться на спросе на нефть, пишет Dow Jones.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в июле 2020 года вырос до максимальной отметки за последние 25 месяцев - 54,8 пункта, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics.

Значение индикатора впервые с февраля превысило отметку в 50 пунктов, что говорит об усилении деловой активности в экономике на фоне снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Между тем МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань - в ответ на требование американской стороны закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в четверг заявил, что китайский народ и "свободные нации мира" должны объединиться, чтобы противостоять политике Коммунистической партии Китая, которая угрожает мировым свободам. При этом он отметил, что, хотя Пекин не выполняет взятые на себя обязательства, Вашингтон будет продолжать переговоры с ним, однако положит в основу "принципы недоверия и проверок".

"Международные торговые отношения должны оставаться хорошими, чтобы спрос на нефть был стабильным в долгосрочной перспективе, а напряженность между США и Китаем - это всегда плохой знак", - пишет эксперт Rysstad Energy Бьорнар Тонхауген.

Нефть дешевела два дня подряд после повышения во вторник до максимальной отметки с марта. Давление на нефтяные цены оказали данные министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране почти на 4,9 млн баррелей.

Теги: #цены #нефть
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