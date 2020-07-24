Tesla обвиняет производителя электромобилей Rivian в краже коммерческой тайны

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. (SPB: TSLA) подал иск против конкурирующего стартапа Rivian, обвиняя его в краже информации, составляющей коммерческую тайну.

"Tesla обнаружила тревожную тенденцию в связи с тем, что сотрудники, переходящие в Rivian крадут коммерческую тайну, конфиденциальную и служебную информацию Tesla, которая может быть особенно полезна стартапу по производству электромобилей", - говорится в исковом заявлении, которое цитирует CNBC.

В Tesla считают, что "Rivian сознательно способствует незаконному присвоению" этой информации.

Представитель Rivian в комментарии для CNBC назвал эти заявления "безосновательными" и идущими вразрез с корпоративной политикой компании.

По данным Tesla, среди 2,3 тыс. сотрудников Rivian 178 раньше работали в Tesla. В иске указываются имена четырех сотрудников.

Tesla не впервые обвиняет своих бывших сотрудников в краже конфиденциальной информации. В 2019 году компания подала иск на четырех своих бывших сотрудников, обвинив их в передаче конфиденциальной информации стартапу Zoox Inc., который занимается разработкой самоуправляемых автомобилей. Дело было урегулировано в апреле текущего года, когда Zoox согласилась выплатить компенсацию.

Акции Tesla в пятницу дешевеют на 8,6%.