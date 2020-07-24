Экономика

15:13 24.07.2020

Украина с начала нового сезона экспортировала первый миллион тонн зерновых

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Украина с начала нового сезона экспортировала первый миллион тонн зерновых

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 24 июля 2020 года экспортировала 1,114 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени экспортировано 412 тыс. тонн пшеницы, 396 тыс. тонн кукурузы и 301 тыс. тонн ячменя.

По состоянию на 24 июля текущего года экспортировано также 12,3 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.

Теги: #зерно #украина #экспорт
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