Экономика

11:05 24.07.2020

Сохранение НБУ учетной ставки на уровне 6% говорит об отсутствии политического давления на регулятор – глава Совета НБУ

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Сохранение НБУ учетной ставки на уровне 6% говорит об отсутствии политического давления на регулятор – глава Совета НБУ

Сохранение правлением Национального банка Украины (НБУ) учетной ставки на уровне 6% годовых свидетельствует об отсутствии политического давления на регулятор, считает глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Правлением НБУ было принято решение о сохранении учетной ставки НБУ на уровне 6%. (…) Это свидетельствует (…) об отсутствии политического давления на НБУ в контексте принятия им управленческих решений по монетарной политике", – написал он в Facebook в четверг вечером.

По словам Данилишина он лично не видел существенных рисков для снижения учетной ставки на 0,5 процентных пункта до 5,5% годовых.

Как сообщалось, правление НБУ на заседании 22 июля приняло решение оставить учетную ставку на уровне 6% годовых, аргументируя это необходимостью сдерживания роста цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах и сохранением достаточного пространства для дальнейшего снижения стоимости кредитов до однознакового уровня.

Как сообщалось ранее, снижение учетной ставки с 8% до 6% годовых при предыдущем главе правления Якове Смолие с 12 июня Данилишин называл недостаточным и запоздалым.

Теги: #нбу #ставка #данилишин
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