Экономика

10:38 24.07.2020

Запасы угля превышают прошлогодние в 1,9 раза, мазута – в 1,4 раза – Буславец

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Запасы угля превышают прошлогодние в 1,9 раза, мазута – в 1,4 раза – Буславец

Предприятия начали подготовку к отопительному сезону 2020/2021 в плановом порядке, со значительными запасами топлива на складах, существенно превышающими прошлогодние, сообщило министерство в пятницу.

"Сегодня мы имеем стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ: угля больше в 1,9 раза против показателя прошлого года, мазута – в 1,4 раза. Более чем достаточно запасов природного газа. В соответствии с принятым правительством планом мероприятий предусмотрено наличие газа в газохранилищах в объеме не меньше чем 17 млрд. куб. м. На сегодня в газохранилищах находится 20,2 млрд.куб. м газа", – отметила врио министра энергетики Ольга Буславец, слова которой по результатам селекторного совещания по подготовке к началу отопительного сезона 2020/21 цитирует пресс-служба ведомства.

Она добавила, что Кабмин принял распоряжение о плане мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2020/21 и его прохождению (распоряжение КМУ от 22 июля 2020 № 916-р – ИФ), являющееся ключевым документом в этом напралении.

Теги: #минэнерго #запасы #уголь #буславец #мазут
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Интерфакс-Украина
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