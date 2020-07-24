Экономика

10:35 24.07.2020

Гендиректор "Укрпошты" за баланс интересов госкомпаний-закупщиков в законопроекте о локализации

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Гендиректор "Укрпошты" за баланс интересов госкомпаний-закупщиков в законопроекте о локализации

Гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский считает необходимым учесть интересы госкомпаний-закупщиков оборудования в законопроекте №3739 "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности".

"Я лично поддерживаю идею помочь развить отечественных производителей. Но пожалуйста - сделайте закон сбалансированным. Не ставьте госкомпании, которые работают "вбелую" (без ФОПов), платят дивиденды, закупают все через открытые аукционы, в заранее проигрышное положение по сравнению с частными компаниями", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

По словам Смелянского, у "Укрпошты" есть ряд негативных примеров закупки товаров у украинского поставщика, когда товар не поставлялся вообще и нарушались сроки поставки, а также когда б/у товар европейских производителей по качеству оказывался лучше, чем новый - украинских.

"В 2017 году мы купили отечественные машины (новые) и немецкие (5-летние). За 4 года 30% отечественных стоят под забором или на ремонте. Немецкие – ни одного дня простоя. Вопрос на засыпку: кто мне будет компенсировать 30% разницы, с учетом того, что мне надо купить на 30% машин больше, чтобы выйти в точку 0 и быть по качеству сравнимым с частным конкурентом?" - интересуется руководитель "Укрпошты".

Он также отметил, что сам принимал участие в разработке подобных программ поддержки собственных индустрий и понимает, как они работают.

"Они работают не в режиме "попилить деньги" только в том случае, если государство в обмен на льготы ставит жесткие требования, дедлайны и их реально контролирует. Я говорю о том, что производители, с одной стороны, берут на себя обязательства по улучшению качества в течение 1-5 лет, с другой - вводятся жесткие меры за несоблюдение условий", - подчеркивает Смелянский.

Он также настаивает на том, чтобы к обсуждению подобных законопроектов перед их принятием депутаты приглашали тех, кто потом будет с этими законами работать, а именно руководителей госкомпаний (покупателей). Поскольку именно им придется столкнуться с неудовольствием потребителей из-за неоказания услуг в силу поломки отечественного оборудования.

"Иначе в наших вагонах по-прежнему розетки будут над дверью и без USB-зарядки, машины - стоять под забором, а вся "любовь клиентов" - доставаться именно руководству госкомпаний", - считает Смелянский.

Он также предложил свою помощь в обсуждении норм законопроекта и заявил, что готов поделиться опытом "Укрпошты", чтобы эти меры стали "возможными, а не односторонними".

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что принятый 21 июля Верховной Радой в первом чтении законопроект о локализации, направленный на развитие машиностроения, в действующей редакции не соответствует некоторым параметрам Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 24 июня 2020 года. Его соавторами выступили в основном нардепы фракции "Слуга народа", в том числе Дмитрий Кисилевский, Дмитрий Наталуха, Роксолана Пидласа, а также главы депутатских фракций и групп, парламентских комитетов, члены комитета экономического развития и других депутатов - всего 37 чел.

В то же время глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас направил в адрес премьер-министра Шмыгаля и спикера парламента Дмитрия Разумкова письмо, в котором выразил обеспокоенность инициативами правительства и парламента о преференциях украинскому машиностроению при госзакупках, противоречащих взятым Украиной обязательствам в рамках ВТО. Кроме того, ЕС считает, что законопроект нарушает принципы недискриминации, а с учетом предлагаемого уровня локализации до 60% фактически лишает иностранную продукцию возможности участия в госзакупках.

Теги: #укрпошта #смелянский #локализация
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