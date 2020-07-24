Минэнерго допускает передачу государственных ТЭЦ от ФГИ к "Нафтогазу Украины" – Буславец

Министерство энергетики рассмотрит вопрос передачи в НАК "Нафтогаз Украины" теплоэлектроцентралей, находящихся в управлении Фонда государственного имущества (ФГИ), сообщило ведомство в пятницу.

"Мы прорабатываем все возможные варианты, в частности и возможность передачи полномочий по управлению корпоративными правами государства по ТЭЦ от Фонда госимущества к "Нафтогазу Украины", – отметила глава Минэнерго Ольга Буславец, слова которой по результатам селекторного совещания по подготовке к началу отопительного сезона 2020/21 приводи пресс-служба.

По словам Буславец, это связано с необходимостью решения вопроса задолженностей находящихся в управлении ФГИ ТЭЦ, угрожающих неполучением ими номинации на газ.

"Министерство энергетики в ближайшее время инициирует совещание при участии Фонда госимущества, НАК "Нафтогаз Украины", Антимонопольного комитета (АМКУ) для решения этой проблемы", – сказала она.

Как сообщалось, в середине июня НАК "Нафтогаз Украины" предложил ФГИ передать ему в собственность и управление шесть государственных теплоэлектроцентралей (ЭЦ), чтобы продемонстрировать действенность применения энергоэффективных технологий.

В апреле 2020 года АМКУ сообщил, что рассматривает возможность предоставления "Нафтогазу" контроля над рядом государственных ТЭЦ, находящихся сегодня под управлением ФГИ.

Речь, в частности, идет о контроле над ГП "Северодонецкая ТЭЦ", акционерными обществами "Одесская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ" и "Днепровская ТЭЦ".

В свою очередь ФГИ отмечал, что рассматривается несколько вариантов решения дальнейшей судьбы госТЭЦ: приватизация, передача в концессию, местным общинам или "Нафтогазу".