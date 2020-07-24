Экономика

09:23 24.07.2020

Доллар дешевеет к иене, евро торгуется вблизи 2-летнего максимума в паре с долларом

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Доллар дешевеет к иене, евро торгуется вблизи 2-летнего максимума в паре с долларом

Курс доллара снижается относительно иены и евро в ходе торгов в пятницу.

Евро торгуется около $1,1607 по сравнению с $1,1597 на закрытие предыдущих торгов. Стоимость единой европейской валюты находится на уровне 123,55 иены по сравнению со 123,93 иены на закрытие торгов в четверг.

Евро торгуется вблизи максимальных с сентября 2018 года $1,601, отмечает французская газета Le Figaro. Поддержу единой европейской валюте продолжают оказывать итоги саммита Евросоюза, на котором был согласован антикризисный план и семилетний бюджет ЕС. По словам аналитика ActivTrades Рикардо Евангелиста, "лидеры ЕС дали сильный посыл".

В то же время, Европарламент (ЕП) раскритиковал решения саммита ЕС. В резолюции ЕП, принятой в четверг, отмечается, что сокращения в бюджете идут вразрез с целями Евросоюза. Помимо этого, евродепутаты сочли, что европейские лидеры "не смогли решить вопрос о погашении затрат по инструменту восстановления"

Курс доллара составляет 106,46 иены против 106,86 иены на закрытие предыдущих торгов.

Таким образом иена преодолела максимальную за четыре недели отметку 106,53 иены/$1 на фоне роста спроса на активы "тихой гавани" в связи с ухудшением отношений между США и Китаем, пишет Trading Economics.

МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань. Ранее американские власти распорядились закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,03% относительно предыдущего дня. Ранее в ходе торгов его значение снижалось до минимальных почти за два года 94,58 пунктов на фоне опасений по поводу темпов экономического восстановления США, пишет Trading Economics.

В четверг министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 июля, выросло на 109 тыс. и составило 1,416 млн человек. При этом аналитики ожидали, что количество заявок составит 1,3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,2744 по сравнению с $1,2741 по итогам предыдущих торгов. Курс фунта составляет 1,0980 евро против 1,0987 евро на закрытие торгов в четверг.

Объем розничных продаж в Великобритании в июне 2020 года увеличился на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи снизились на 1,6%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8% и снижение второго на 6,4%.

Теги: #курс #валюта
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