Украина разместила евробонды-2033 на $2 млрд под 7,25%

Украина разместила еврооблигации с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовых, сообщили "Интерфаксу" источники в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 7,75%, затем он был снижен до около 7,5%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 7,25-7,35%.

Параллельно Украина выкупает обращающиеся евробонды с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до $750 млн. Их можно обменять на новые бумаги, сответствующие заявки принимались по четверг включительгл, а расчеты намечены на 28 июля.

Официальная информация об итогах размещения ожидается в четверг вечером или в пятницу утром.

Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Это вторая попытка Украины разместить долларовые евробонды за месяц. Предыдущее размещение еврооблигаций Украины проходило 1 июля, инвесторам был предложен 12-летний выпуск. Итоговый объем размещения должен был составить $1,75 млрд, доходность по итогам сбора заявок была определена на уровне 7,3%.

Однако эта сделка была отменена в последний момент на фоне скандальной отставки главы Нацбанка страны. Но со второй попытки Украине удалось занять больше и по более низкой ставке.

"Новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу бумаг) на евробонды Украины составил более $6,3 млрд, в начале июля он был чуть выше, но в целом сопоставим - $7,5 млрд.