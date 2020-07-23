Компания Bosch в Украине в I пол.-2020 нарастила продажи на 10%

Компания Bosch в Украине по итогам января-июня текущего года, несмотря на сложности из-за ситуации с коронакризисом, нарастила продажи более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2019 года, сообщил генеральный директор ООО "Роберт Бош Лтд" Виталий Бульда.

"Мы начали год довольно успешно. В апреле-мае из-за коронакризиса мы "просели" по товарообороту, но июнь показал рекордный рост и в целом во втором квартале, думаю, выросли на несколько процентов. Сейчас отрабатываем наше отставание - июль стал даже лучше июня по продажам", - сообщил Бульда в ходе онлайн-конференции в четверг, добавив, что рост за полугодие стал не таким как хотелось, "но мы сделали все, чтобы забрать дополнительную долю на падающем рынке".

В то же время, он воздержался от прогноза по продажам на текущий год, отметив, что основная задача - сохранить компанию.

"Мы не знаем, что будет до конца года, поэтому наши поданные бюджеты занижены, но уже сегодня видим, что если не произойдет чего-то более необычного, чем уже произошло, то мы его (бюджет) сделаем. И, уверен, остаемся финансово стабильной компанией и сделаем все для того, чтобы забрать ту долю рынка, которую нам отдают конкуренты", - сказал гендиректор компании.

По его мнению, итоги целесообразнее подводить по итогам третьего, а лучше четвертого квартала, который покажет все.

"Много факторов влияния на товарооборот: есть бюджетные средства, за которые инвестируются проекты, есть инвестиции бизнес-сектора и бытовые потребители – готовы ли они инвестировать в новый котел, автомобиль, стиральную машину и т.д.", - пояснил гендиректор.

Он добавил, что сегодня 90% сотрудников компании работают удаленно, но один случай заболевания был подтвержден, однако распространения удалось избежать.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" об ожиданиях на второе полугодие в связи с ожидаемой второй волной эпидемии, Бульда отметил, что компания кризиса не боится, не намерена уходить из Украины или увольнять сотрудников.

"Кризисы уже стали частью нашей жизни. Но это и возможность забрать дополнительную долю рынка, сделать свою компанию крепче, поэтому мы не боимся кризиса, не собираемся уходить из Украины – с 2014 года мы не уволили ни одного человека, наоборот набираем, и в этом (году – ИФ) будем, поэтому будем работать далее", - сказал гендиректор.

Бульда сообщил, что продолжает работу и завод во Львовской области по восстановлению стартовых генераторов для грузовых автомобилей. "Это один из лучших заводов в этой отрасли, хотим и далее работать, не сокращаем персонал, есть сезонные колебания, но они происходят каждый год", - пояснил он.

В числе проектов в текущем году, в частности в сегменте отопительной техники, – установка крышных котельных в жилом комплексе "Варшавский" в Киеве и 54 солнечных коллектора в отельном комплексе "Рута" в Затоке (Одесская обл.), которые ежесуточно поставляют 16 тонн горячей воды.

Компания Bosch в Украине начала свою работу в 1993 году. На текущий момент в компании работает 357 человек. Как сообщалось, в 2019 году объем продаж компании вырос на 34% к 2018 году, до EUR121 млн.

Первый "Bosch Авто Сервис" был открыт в 1994 году в Одессе, а 100-й – в 2013 году в Черкассах. В 2008 году в пгт. Краковец Львовской области открылся завод Holger Christiansen для восстановления стартеров.

Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг. В компании к началу 2020 года работало около 400 тыс. сотрудников по всему миру. Деятельность ведется по четырем бизнес-направлениям: решения для мобильности, промышленные технологии, потребительские товары, строительные технологии и энергетика.

В группу входят Robert Bosch GmbH и более 440 дочерних предприятий и региональных компаний приблизительно в 60 странах. Оборот компании в 2019 году вырос на 1% к 2018 году, до EUR77,7 млрд.

Согласно материалам годовой конференции группы, состоявшейся в апреле текущего года, в этом же месяце после остановки производства почти на 100 предприятиях Bosch по всему миру компания стала планомерно готовится к постепенному его наращиванию. Помимо этого, Bosch начала производство медицинских масок и разработала экспресс-тест на COVID-19 и устройство для анализа Vivalytic.

"Мы готовимся к глобальной рецессии, которая в том числе окажет значительное влияние и на наши собственные показатели в 2020 году", - приводятся в материалах конференции слова финансового директора и заместителя главы правления Bosch профессора Штефана Азенкершбаумера.

В первом квартале этого года продажи группы компаний Bosch снизились на 7,3%, (только в марте - на 17%). Bosch ожидает, что в текущем году производство автомобилей снизится по меньшей мере на 20%.