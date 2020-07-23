Шмыгаль о возможной покупке НБУ ОВГЗ на вторичном рынке: это возможно в отдельных случаях, но не может быть практикой

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что покупки Национальным банком облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на вторичном рынке возможны в отдельных случаях, но это не может быть практикой.

"Относительно выкупа ОВГЗ государством на вторичном рынке, то это возможно в отдельных случаях, но это не может быть практикой", - сказал Шмыгаль журналистам в четверг в ходе рабочего визита в Брюссель, отвечая на вопрос, как он относится к возможной покупке Нацбанком ОВГЗ на вторичном рынке.

На уточняющий вопрос, насколько целесообразно это делать сейчас, премьер подчеркнул, что "это возможно, но целесообразность определяет Министерство финансов".