Шмыгаль: Мы не обсуждаем эмиссию гривни с главой НБУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что эмиссия гривни в необходимых размерах является предметом ежедневной работы Национального банка Украины и никакой диалог об отдельной эмиссии не ведется.

"Мы не обсуждаем эмиссию гривни, тем более, в каком размере. НБУ - независимый орган. Мы это сегодня еще раз проговорили, еще раз заверили Еврокомиссию в том, что НБУ останется независимым, исполняет свою стратегию", - сказал Шмыгаль журналистам в четверг в ходе рабочего визита в Брюссель, отвечая на вопрос, обсуждает ли он с главой НБУ возможную эмиссию гривны.

Премьер подчеркнул, что эмиссия в необходимых размерах - это предмет ежедневной работы НБУ и никакой диалог об отдельной эмиссии не ведется и вестись не будет.