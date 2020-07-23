Экономика

15:28 23.07.2020

Нацбанк за три дня продал на межбанке $350 млн

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Нацбанк за три дня продал на межбанке $350 млн

Национальный банк Украины (НБУ) за последние три дня продал на межбанковском валютном рынке $350 млн, сообщил заместитель главы центробанка Дмитрий Сологуб.

"За последние три дня, включая сегодняшний, мы продали где-то $350 млн (…) Мы не видим значительных проблем, объем резервов достаточно большой" – сказал он в ходе онлайн пресс-брифинга НБУ в четверг.

Сологуб уточнил, что спрос на валюту наблюдается из многих источников.

По его словам, нерезиденты за последние три дня купили около $40-50 млн. "Объемы небольшие, нерезиденты не являются двигателями валютного рынка", – добавил Сологуб.

Замглавы НБУ полагает, что рост спроса на валюту в последние дни связан с психологическим фактором. "Для меня нет иных объяснений, кроме того, что это связано с публичными заявлениями о необходимости девальвации, что гривня будет слабее", – отметил он.

По словам Сологуба, фундаментальных причин для падения курса нацвалюты нет, ситуация с точки зрения увеличения экспорта и менее стремительного роста импорта является благоприятной для гривни.

Теги: #нбу #валюта #сологуб
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