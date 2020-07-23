Экономика

15:24 23.07.2020

Украина намерена расширить сотрудничество со Швейцарией в сфере энергетики

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Украина намерена расширить сотрудничество со Швейцарией в сфере энергетики

Украина готова к расширению двустороннего сотрудничества со Швейцарской Конфедерацией в энергетической сфере, сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец во время встречи с президентом и министром окружающей среды, транспорта, энергетики Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой.

"Я вижу весомый потенциал для развития сотрудничества, в частности, в производстве электроэнергии из возобновляемых источников, развитии газового рынка и углеродной энергетики. А также во внедрении новых энергетических технологий и углублении сотрудничества между учеными в сфере энергетики", – отметила Буславец, слова которой цитирует пресс-служба на сайте Минэнерго в четверг.

Согласно сообщению, стороны обсудили вопросы повышения энергоэффективности, безопасности энергоснабжения, гибкости электроэнергетической системы и увеличения доли ВИЭ в энергобалансе, внедрения новых технологий в атомной энергетике и уменьшения выбросов СО2, а также расширения сотрудничества по созданию фонда "зеленых" инвестиций для финансирования проектов декарбонизации экономики Украины.

Ключевые направления сотрудничества будут обсуждаться на уровне экспертов двух государств в рабочем порядке для разработки совместных проектов и четких предложений, говорится в сообщении.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в частности, в Германию.

Теги: #швейцария #минэнерго #буславец
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