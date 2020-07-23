Получение Украиной макрофинансовой помощи ЕС никак не повлияет на курсовую стабильность - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что получение Украиной макрофинансовой помощи от Европейского Союза никоим образом не повлияет на курсовую стабильность и на инфляционные показатели в стране.

"Никак не повлияет на курс доллара (выделение транша макрофинансовой помощи - ИФ). Это прямое финансирование в государственный бюджет. Это покрытие дефицита государственного бюджета. Это абсолютно никак не повлияет на курсовую стабильность, на инфляционные показатели", - сказал Шмыгаль журналистам в четверг в ходе рабочего визита в Брюссель.

Премьер отметил, что на данный момент ситуация с курсом и инфляцией в стране является стабильной.