Экономика

15:04 23.07.2020

НБУ готов снизить учетную ставку при удержании инфляции в целевом диапазоне и макроэкономической стабильности

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НБУ готов снизить учетную ставку при удержании инфляции в целевом диапазоне и макроэкономической стабильности

Национальный банк Украины (НБУ) готов снизить учетную ставку при условии удержания инфляции в целевом диапазоне регулятора (4-6%) и сохранения макроэкономической стабильности, сообщил заместитель главы центробанка Дмитрий Сологуб.

"Если мы увидим, что макроэкономическая ситуация остается стабильной, если увидим, что инфляция - в целевом диапазоне, не увидим значительного расширения фискального дефицита, а также увидим продолжение сотрудничества с донорами, то я не исключаю снижения процентной ставки", – сказал он в ходе онлайн пресс-брифинга НБУ в четверг.

Замглавы центробанка подчеркнул: ключевым фактором является поддержание инфляции в целевом диапазоне.

По словам Сологуба, на сегодня потенциал снижения кредитных ставок находится вне показателя учетной ставки.

Ранее сообщалось, что правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 6% годовых, а также обновило прогноз показателя на 2020 год до аналогичного уровня.

Теги: #нбу #сологуб #ставка
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