Экономика

14:27 23.07.2020

НБУ ожижает постепенного роста инфляции до 4,7% на конец 2020г.

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НБУ ожижает постепенного роста инфляции до 4,7% на конец 2020г.

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает постепенного роста инфляции до 4,7% на конец 2020 года, сообщается на сайте цен.тробанка

"Во втором полугодии 2020 инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года) под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения. Во-первых, это будет определяться мягкой монетарной и фискальной политикой, которые ослабят негативные эффекты COVID-19 и поддержат потребительский спрос и деловую активность. Во-вторых, на ценах отразится подорожание энергоносителей, а также хуже урожай фруктов", - указано в сообщении по итогам пересмотра макропрогноза в четверг.

Центробанк ожидает, что в 2021-2022 году инфляция продолжит находиться в пределах целевого диапазона: 5,5% и 5% соответственно.

Теги: #нбу #прогноз #инфляция
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