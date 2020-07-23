НБУ ожидает в 2020 г. роста международных резервов до $29,8 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз роста международных резервов в 2020 году с $25,3 млрд до $29,8 млрд (оценка в апрельском маропрогозе - $27,2 млрд), в два последующих года ожидается увеличение до $32,7 млрд (прежняя оценка в 2021-м году - $28,6 млрд, в 2022-м - $32,3 млрд), сообщается на сайте центробанка по итогам пересмотра макропрогноза в четверг.

Согласно сообщению, НБУ также улучшил прогноз сальдо сводного платежного баланса в 2020 году до профицита в $1,1 млрд с дефицита в $1,1 млрд.

НБУ также прогнозирует, что в 2021-м профицит сводного платежного баланса составит в $2,4 млрд, в 2022-м - в $1,8 млрд.

"Национальный банк существенно улучшил прогноз текущего счета на 2020 год - с нулевого дефицита (по старой методологии - с дефицита 1,7% ВВП в апрельском прогнозе) до профицита на уровне 4,4% ВВП", - указано в сообщении на сайте центробанка в четверг.

Согласно обновленному прогнозу, регулятор ожидает дефицит текущего счета в 2,8% ВВП в следующем (-3,1% ВВП в апрельском прогнозе) и 4,4% ВВП (-4% ВВП) в 2022-м, указано в сообщении.

Согласно сообщению, формирование профицита текущего счета произойдет за счет сокращения импорта из-за падения спроса на товары долгосрочного использования, закрытие границ для путешествий, а также из-за низких цен на энергоносители.

"В то же время за счет сохранению в мире стабильного спроса на продовольствие, негативные последствия пандемии для экспорта ожидаются слабее, чем для импорта. Помимо этого, объем переводов трудовых мигрантов в Украине будет выше, чем ожидалось", - указал НБУ.

Однако в последующие годы текущий счет будет вновь дефицитным из-за отложенного потребительского и инвестиционного спроса, а также ожидаемого снижения транзита газа, прокомментировал центробанк. ссс