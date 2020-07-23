Экономика

13:13 23.07.2020

Европейские партнеры отреагировали на смену главы НБУ спокойно - Шмыгаль

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Европейские партнеры отреагировали на смену главы НБУ спокойно - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что европейские партнеры отреагировали на смену главы Национального банка Украины (НБУ) спокойно, но напряженно, однако сейчас напряжение спало.

"Отреагировали спокойно и напряженно. Они переживали о сохранении независимости Национального банка, стабильности политики НБУ - это важные вещи", - сказал Шмыгаль журналистам в ходе рабочего визита в Брюссель в четверг.

Премьер отметил, что международные партнеры переживали, "не выбросили ли они свои деньги на ветер, будут ли сохранены инвестиции в финансовый сектор".

В то же время, глава правительства подчеркнул, что когда была утверждена кандидатура Кирилла Шевченко на пост главы НБУ, международные партнеры успокоились, "сейчас уже напряжение спало".

"Для них сейчас остается открытым вопрос будет ли сохранена в целом независимость НБУ, стабильность кадровой политики и фискальной политики", - добавил премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что Шевченко эти вопросы понимает и гарантирует.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 июля внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления Укргазбанка Шевченко на пост главы центробанка.

Ранее, 1 июля, глава Нацбанка Яков Смолий подал президенту Украины заявление об отставке и объяснил его систематическим политическим давлением, осуществляемым на НБУ в течение длительного времени. На следующий день, 2 июля президент Владимир Зеленский принял его отставку, после чего Рада 3 июля 286 голосами поддержала увольнение Смолия с поста главы НБУ.

Теги: #шмыгаль #нбу #кабмин
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