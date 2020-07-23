Регулярное контейнерное сообщение через РФ налаживается между КНР и Украиной

Регулярное китайско-украинское контейнерное сообщение налаживается через территорию РФ.

В начале июля в Киев прибыл первый контейнерный поезд, проследовавший через РФ из Уханя (провинция Хубэй, Центральный Китай). "Поезд будет отправляться раз в неделю и станет первым регулярным в сообщении двух стран", - отмечает газета. В пилотном составе в 43 сорокафутовых контейнерах были доставлены на территорию Украины 800 тонн различных грузов - оборудование, сульфат магния, алюминиевые рамы, медицинские шприцы и продукция легкой промышленности.

Как пишет "Гудок 1520", поезд проследовал до китайско-монгольского пограничного перехода Эрлянь - Замын-Ууд, где контейнеры были переставлены на платформы для "российской" колеи шириной 1520 мм. Монгольско-российскую границу состав прошел через переход Сухэ-Батор - Наушки (Бурятия) и проследовал транзитом через РФ.

На территорию Украины он поступил через пограничный переход Суземка-Зерново. Общее время в пути составило 20 суток (изначально планировалась доставка не более чем за 15 суток, но ее срок увеличился из-за размыва путей в Монголии).

Поезд станет первым регулярным в китайско-украинском контейнерном сообщении - он будет курсировать еженедельно, заявил в ходе встречи состава посол КНР в Украине Фань Сянжун.

По словам первого замглавы украинского Государственного центра транспортного сервиса "Лиски" (филиал национальной ж/д администрации) Александра Полищука, слова которого приводит издание, такая регулярность позволит отработать необходимые процедуры с таможенными и контролирующими органами, после чего поезд начнет курсировать еще чаще. "В будущем это может быть два поезда в неделю или даже больше, вплоть до четырех. Наш терминал способен обрабатывать такой объем грузов без дополнительного оборудования и дополнительного персонала", - отметил менеджер.

"Будем вести переговоры с бизнесом относительно возможности экспорта в Китай. Мы хотели бы показать, что это более быстрый и экономически выгодный маршрут, чем морской", - в свою очередь заявил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныцы" (Украинские железные дороги). По его словам, говорить о том, какие товары поезд будет доставлять в Китай, можно будет через полтора-два месяца.