Экономика

12:30 23.07.2020

S&P подтвердило рейтинг "Метинвеста" на уровне "В", прогноз стабильный

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S&P подтвердило рейтинг "Метинвеста" на уровне "В", прогноз стабильный

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг холдинговой компании горно-металлургической группы "Метинвест" - Metinvest B.V. (Нидерланды) - на уровне "B", изменив прогноз с "негативный" на "стабильный".

Как поясняется в релизе агентства, рейтинг "Метинвеста" подтвержден на уровне "B" после пересмотра в сторону повышения базового сценария вследствие обнадеживающих показателей в первой половине года. По сравнению с предыдущим обзором, агентство больше не обеспокоено тем, что компания нарушит свои финансовые обязательства.

При этом указывается на первые признаки восстановления спроса на сталь в Европе, что позволило улучшить прогноз по EBITDA компании с $1,1–1,3 млрд, которые агентство давало при размещении рейтинга на CreditWatch с негативным подтекстом в конце марта, до $1,4–1,7 млрд в 2020 году (без около $170 млн от совместных предприятий).

Кроме того, отмечается, что производственные показатели в первой половине 2020 года не сильно пострадали от пандемии COVID-19, и во втором полугодии ситуация улучшится. При базовом сценарии ожидается, что компания сообщит о EBITDA в размере около $700 млн за первую половину 2020 года (исключая СП) с учетом заявленной EBITDA в размере $329 млн (или $373 млн включая СП) в I-кв-2020. Относительно сильные результаты обусловило горнодобывающее подразделение, так как цены на ЖРС оставались на уровне около $90/тонна. Кроме того, компания также показала лучшие результаты, чем ожидалось, в металлургическом дивизионе.

"У нас было первоначально предположение существенного сокращения прибыли из-за отрицательного влияния пандемии COVID-19 на объемы и цены. На практике снижение объемов было более умеренным, частично компенсированным положительным вкладом более низких цен на энергоносители, более низких затрат на дистрибуцию и небольшой девальвации местной валюты в текущем году. Во второй половине года мы ожидаем, что EBITDA составит не менее $700 млн, что будет поддерживаться ценами на железную руду (около $85/ тонна) и ростом спроса на металлопродукцию по сравнению с первым полугодием. Тем не менее, цены на сталь, как ожидается, будут оставаться в депрессии", - констатируется в обзоре.

Агентство, по-прежнему, считает минимальный показатель EBITDA в размере $1,1 млрд ключевой опорой для рейтинга, поддерживая его текущие потребности в капиталовложениях при соблюдении минимального порога скорректированных средств от операций (FFO) к долгу 20% в условиях рынка с низким циклом.

S&P отмечает, что "Метинвест" предпринял ряд мер для улучшения своей ликвидности, и теперь агентство видит низкий риск нарушения обязательств в течение следующих 6-12 месяцев с момента обзора в марте 2020 года, когда S&P ставил рейтинг на CreditWatch с негативным прогнозом. В частности, компания предприняла различные шаги для поддержки ликвидности, получив около $100 млн новых кредитов, а также сократив капзатраты и до настоящего времени не выплачивая дивиденды за прошлый год, которые могут составить до $400 млн с выплатой в ближайшие 12-18 месяцев.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #standardpoors #метинвест #рейтинг
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