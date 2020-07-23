Экономика

11:58 23.07.2020

Апелляционный суд перенес заседание по делу "Тедис", в компании заявляют о политическом давлении

1 мин читать
Апелляционный суд перенес заседание по делу "Тедис", в компании заявляют о политическом давлении

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 23 июля принял решение о переносе заседания по рассмотрению апелляционной жалобы ООО "Тедис Украины", крупнейшего дистрибьютора сигарет, относительно наложения ареста на счета компании по заявлению об обеспечении иска Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в рамках принудительного взыскания штрафа.

"Личное присутствие во время судебного заседания народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского и митинг представителей Нацкорпуса под зданием суда - красноречивы. Расцениваем это как демонстрацию беспрецедентного политического и медийного давления на судей и на нашу компанию, единственной целью которой является передел всего табачного рынка в интересах отдельных групп влияния", - заявили в пресс-службе "Тедис-Украина" агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и дистрибьютора "Тедис Украина".

Хозяйственный суда Киева 14 июля принял постановление о наложении ареста на счета компании ООО "Тедис Украина".

"Тедис Украина" – крупнейшая украинская дистрибьюторская компания. Штат компании насчитывает около 2500 сотрудников, региональная сеть состоит из 35 структурных подразделений по всей территории Украины.

Теги: #тедис #суд #амку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:42 22.07.2020
Главврач, из-за халатности которого больница потратила почти 3 миллиона на несуществующие фотоальбомы, пойдет под суд

Главврач, из-за халатности которого больница потратила почти 3 миллиона на несуществующие фотоальбомы, пойдет под суд

17:27 21.07.2020
Суд закрыл производство по делу по иску экс-акционера ПриватБанка Гороховского о признании недействительной процедуры bail-in

Суд закрыл производство по делу по иску экс-акционера ПриватБанка Гороховского о признании недействительной процедуры bail-in

15:04 21.07.2020
Дело Окружного админсуда связано исключительно с борьбой за контроль над судебной системой, - эксперт

Дело Окружного админсуда связано исключительно с борьбой за контроль над судебной системой, - эксперт

15:37 18.07.2020
Данишевская: надеюсь, что после решения КС претензий к легитимности Верховного суда не будет

Данишевская: надеюсь, что после решения КС претензий к легитимности Верховного суда не будет

14:43 18.07.2020
Данишевская: давление при рассмотрении дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке было далеко не единственным случаем влияния на судей Верховного суда

Данишевская: давление при рассмотрении дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке было далеко не единственным случаем влияния на судей Верховного суда

14:23 18.07.2020
Статья об уголовной ответственности судей за неправосудные решения фактически использовалась для давления на судей – глава Верховного суда

Статья об уголовной ответственности судей за неправосудные решения фактически использовалась для давления на судей – глава Верховного суда

14:20 18.07.2020
Ситуация с коронавирусом не может быть прикрытием отступления от демократических принципов – глава Верховного суда

Ситуация с коронавирусом не может быть прикрытием отступления от демократических принципов – глава Верховного суда

13:44 18.07.2020
Глава Верховного суда: приведение назначенных президентом судей к присяге – первоочередная задача

Глава Верховного суда: приведение назначенных президентом судей к присяге – первоочередная задача

13:40 18.07.2020
Глава Верховного суда о реформаторских идеях Саакашвили: есть лозунги без конкретики, диалога нет

Глава Верховного суда о реформаторских идеях Саакашвили: есть лозунги без конкретики, диалога нет

13:11 18.07.2020
Глава Верховного суда: без изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» судебная система остановится

Глава Верховного суда: без изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» судебная система остановится

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ полностью и в срок выполнит все взятые на себя меморандумом с МВФ обязательства – глава центробанка

Падение промпроизводства в Украине в июне-2020 замедлилось до 5,6% – Госстат

Кабмин утвердил ГПК "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды" для населения

Украина вернулась к планам размещения и выкупа евробондов, перенесенных в начале июля на фоне отставки главы НБУ

Монетарная политика НБУ и режим инфляционного таргетирования будут сохранены – глава НБУ на встрече с послами G7

ПОСЛЕДНЕЕ

Минцифры планирует внедрить финмониторинг виртуальных активов

Arricano: Компания не располагает документами, подтверждающими покупку Иваном Фурсиным ТРЦ Sky Mall

Microsoft в IV финквартале сократила чистую прибыль, получила рекордную выручку

Tesla неожиданно завершила с прибылью 4-й квартал подряд

НБУ полностью и в срок выполнит все взятые на себя меморандумом с МВФ обязательства – глава центробанка

Кабмин продлил на шесть месяцев сроки заключения шести СРП

ЕБА призвала Кабмин и Минздрав способствовать ускорению закупок лекарств за бюджет 2020г

"Укроборонпром" за 6 мес. сэкономил на закупках в ProZorro 358 млн грн

Падение промпроизводства в Украине в июне-2020 замедлилось до 5,6% – Госстат

"Укрпошта" закупила 154 автомобиля для курьерской и городской доставки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА