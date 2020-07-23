Апелляционный суд перенес заседание по делу "Тедис", в компании заявляют о политическом давлении

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 23 июля принял решение о переносе заседания по рассмотрению апелляционной жалобы ООО "Тедис Украины", крупнейшего дистрибьютора сигарет, относительно наложения ареста на счета компании по заявлению об обеспечении иска Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в рамках принудительного взыскания штрафа.

"Личное присутствие во время судебного заседания народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Дубинского и митинг представителей Нацкорпуса под зданием суда - красноречивы. Расцениваем это как демонстрацию беспрецедентного политического и медийного давления на судей и на нашу компанию, единственной целью которой является передел всего табачного рынка в интересах отдельных групп влияния", - заявили в пресс-службе "Тедис-Украина" агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, АМКУ наложил штраф в размере 6,5 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия на четырех производителей сигарет и дистрибьютора "Тедис Украина".

Хозяйственный суда Киева 14 июля принял постановление о наложении ареста на счета компании ООО "Тедис Украина".

"Тедис Украина" – крупнейшая украинская дистрибьюторская компания. Штат компании насчитывает около 2500 сотрудников, региональная сеть состоит из 35 структурных подразделений по всей территории Украины.