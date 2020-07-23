Экономика

10:03 23.07.2020

Microsoft в IV финквартале сократила чистую прибыль, получила рекордную выручку

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Microsoft в IV финквартале сократила чистую прибыль, получила рекордную выручку

Американская Microsoft Corp. (SPB: MSFT) сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2020 финансового года, но отчиталась о рекордной выручке, при этом показатели превзошли прогнозы.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $11,2 млрд, или $1,46 в расчете на акцию, по сравнению с $13,19 млрд, или $1,71 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего фингода.

Выручка достигла $38,03 млрд против $33,72 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,34 на акцию при выручке в $36,54 млрд.

Чистая прибыль и выручка Microsoft за весь 2020 финансовый год также стали рекордными, несмотря на пандемию коронавируса. Прибыль увеличилась на 13% и составила $44,28 млрд по сравнению с $39,24 млрд годом ранее, выручка выросли на 14% - до $143 млрд со $125,84 млрд.

Компания отметила сохранение в четвертом финквартале тенденций, наблюдавшихся в предыдущем квартале, в частности увеличение использования облачных сервисов и спроса на них, поскольку клиенты продолжали работать и учиться из дома. В то же время на показатели LinkedIn негативно повлияло ослабление рынка труда и сокращение расходов на рекламу.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в четвертом финквартале увеличилась на 17% (19% без учета колебания валютных курсов) и достигла $13,4 млрд.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 6% (8%) - до $11,8 млрд.

Выручка бизнеса More Personal Computing (включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) повысилась на 14% (16%) и составила $12,9 млрд. В том числе доходы от продажи Surface выросли на 28%, игр и консолей - на 65%.

Microsoft за минувший финквартал вернула акционерам $8,9 млрд в виде дивидендных выплат и выкупа своих акций, что на 16% превышает сумму за тот же период прошлого года.

Котировки акций Microsoft снизились на дополнительных торгах в среду на 2,24% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала текущего года поднялась на 34,3% и сейчас составляет порядка $1,58 трлн.

Теги: #microsoft
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