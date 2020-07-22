НБУ полностью и в срок выполнит все взятые на себя меморандумом с МВФ обязательства – глава центробанка

Национальный банк Украины (НБУ) полностью и в срок выполнит все взятые на себя меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ) обязательства, сказал глава центробанка Кирилл Шевченко в ходе первой встречи с представителями МВФ 21 июля, сообщается на сайте НБУ в среду.

"Полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является моим приоритетом. Могу заверить: все обязательства, которые НБУ взял на себя меморандумом об экономической и финансовой политике, будут выполнены полностью и в срок", – подчеркнул глава НБУ.

Согласно сообщению, представители МВФ отметили, что во многом макроэкономической стабилизацией последнего пятилетия Украина обязана взвешенной политике центробанка.

Указывается, что во встрече приняли участие глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова-Голлар, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, а также Шевченко и его заместители.

Кроме того, Шевченко вместе с первой замглавы НБУ Екатериной Рожковой, заместителями Дмитрием Сологубом и Олегом Чурием встретились с представителями украинских и международных инвестиционных учреждений, сообщается на сайте центробанка в среду.