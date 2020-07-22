Экономика

18:15 22.07.2020

ЕБА призвала Кабмин и Минздрав способствовать ускорению закупок лекарств за бюджет 2020г

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ЕБА призвала Кабмин и Минздрав способствовать ускорению закупок лекарств за бюджет 2020г

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала Кабинет министров и Министерство здравоохранения способствовать ускорению закупок лекарственных средств за бюджет 2020 года и обеспечить прозрачность формирования номенклатуры закупок на 2021 год.

"По информации как госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ), так и потенциальных поставщиков лекарств от фармацевтических компаний, сроки проведения закупок по ряду программ до сих пор не определены. К сожалению, перспективы своевременной поставки значительных объемов лекарств по разным терапевтическими направлениям остаются пока не известными", - сообщается в пресс-релизе ЕБА.

В ЕБА отмечают, что подписание Минздравом тендерных документов разблокировало 15 июля некоторые публичные закупки лексредств, однако речь идет только о той части закупок лекарств, которые проводит МЗУ.

"Неопределенной остается и ситуация с программами закупок, которые должны осуществляться через специализированные международные организации. В СМИ, а также от некоторых народных депутатов уже были печальные сообщения о случаях смертей больных или ухудшения состояния здоровья из-за отсутствия лекарств. Ситуацию с торможением закупок нужно немедленно исправить", - заявляют в ЕБА.

В ассоциации отмечают, что "профессиональное фармацевтическое бизнес-сообщество обращает внимание на непрозрачность формирования номенклатуры лекарственных средств для закупок за средства государственного бюджета".

"Нужно наладить процесс и снять риски формирования номенклатуры - на этот раз уже на 2021 год", - подчеркивают в ЕБА.

В частности, в июне ассоциация обратилась в Минздрав относительно необходимости обнародования всех этапов процесса и его результатов, обязательного привлечения к процессу профессионалов по соответствующим терапевтическими отраслям и пациентских сообществ, предотвращения отсутствии в составе постоянной рабочей группы Минздрава специалистов соответствующей специализации. Также, по мнению членов ЕБА, общественность должна иметь однозначное понимание всей организации процесса, его этапов и сроков, которые должны быть четко регламентированы.

"Бизнес просит уделить тщательное внимание прозрачности и профессионализму при формировании номенклатур лекарственных средств на 2021 год", - подчеркивают в ЕБА.

Теги: #минздрав #еба #кабмин
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