Экономика

16:51 22.07.2020

"Укрпошта" закупила 154 автомобиля для курьерской и городской доставки

2 мин читать
"Укрпошта" закупила 154 автомобиля для курьерской и городской доставки

"Укрпошта" подписала соглашение финансового лизинга с "ОТП Лизинг" на приобретение 154 автомобилей стоимостью 93,7 млн грн.

Как сообщил в среду на брифинге в Киеве гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский, в рамках договора профинансировано 71 авто Fiat Doblo Maxi и 83 автомобиля Citroen Jumper, которые будут использоваться для курьерской доставки и на внутригородских маршрутах.

"В сентябре мы получим 154 автомобиля, что позволит "Укрпоште" расширить географию адресной доставки, а на внутренних маршрутах ускорить поступление отправлений на сортировку", - заявил он.

Часть из закупленных машин будет использоваться на внутригородских маршрутах, также доставлять экспресс-отправления и международные EMS-отправления из отделений в сортировочные центры.

По словам Смелянского, "Укрпошта" заключила договор с "ОТП Лизинг" сроком на три года с целью распределения финансовой нагрузки при уплате стоимости автомобилей.

Авто для национального почтового оператора поставят группа компаний VIDI и ООО "Торговый дом "УкрЛада".

"УкраЛада" включила в стоимость авто необходимое техническое обслуживание, брендирование согласно макету заказчика. Каждое авто также будет оборудовано GPS-трекером", - заявила директор "УкрЛады" Анна Белозерова.

"Укрпошта" запустила обновленную курьерскую доставку в марте 2018 года. В течение последних лет компания приобрела 547 автомобилей различной грузоподъемности для магистральных и городских маршрутов, в частности для курьерской доставки.

ООО "ОТП Лизинг" - универсальная лизинговая компания, основанная в 2008 году, входит в состав европейской финансовой группы OTP Group. Работает во всех сегментах рынка с ведущими производителями техники, спецтехники и автотранспорта, предоставляя услуги лизинга. Портфель компании составляет 10,5 млрд грн, в парке "ОТП Лизинг" более 20 тыс. активов, из которых 8 тыс. - автомобили.

Теги: #укрпошта #автомобили #доставка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:37 22.07.2020
В Киеве возле Дворца Украина загорелся автомобиль

В Киеве возле Дворца Украина загорелся автомобиль

16:51 22.07.2020
"Укрпошта" намерена запустить курьерскую доставку в Бердянске, Павлограде и Белой Церкви

"Укрпошта" намерена запустить курьерскую доставку в Бердянске, Павлограде и Белой Церкви

15:22 21.07.2020
Легализация дистанционной доставки лекарств должна предусматривать лицензирование логистических операторов – депутат

Легализация дистанционной доставки лекарств должна предусматривать лицензирование логистических операторов – депутат

13:15 21.07.2020
"Укрпошта" в январе 2021г запустит новый продукт на основе услуги SmartВox

"Укрпошта" в январе 2021г запустит новый продукт на основе услуги SmartВox

18:55 15.07.2020
McDonald's начал сотрудничество с сервисом доставки Raketa в Украине

McDonald's начал сотрудничество с сервисом доставки Raketa в Украине

19:49 11.07.2020
Суд взял под стражу трех подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области, без права залога

Суд взял под стражу трех подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области, без права залога

18:32 10.07.2020
Полиция задержала троих подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области

Полиция задержала троих подозреваемых в подрыве и ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области

12:00 07.07.2020
Неизвестные в Полтавской области подорвали автомобиль "Укрпошты" и похитили более 2,5 млн грн

Неизвестные в Полтавской области подорвали автомобиль "Укрпошты" и похитили более 2,5 млн грн

14:25 03.07.2020
Доставка товаров из Китая в Украину: особенности

Доставка товаров из Китая в Украину: особенности

19:37 23.06.2020
Депутаты вновь предлагают освободить от уплаты акциза ввозимые транспортные средства

Депутаты вновь предлагают освободить от уплаты акциза ввозимые транспортные средства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Падение промпроизводства в Украине в июне-2020 замедлилось до 5,6% – Госстат

Украина вернулась к планам размещения и выкупа евробондов, перенесенных в начале июля на фоне отставки главы НБУ

Монетарная политика НБУ и режим инфляционного таргетирования будут сохранены – глава НБУ на встрече с послами G7

НБУ может ухудшить прогноз падения ВВП Украины на 2020г минимум до 6% – банкиры

Рада приняла закон об условиях поддержки возобновляемой генерации

ПОСЛЕДНЕЕ

Падение промпроизводства в Украине в июне-2020 замедлилось до 5,6% – Госстат

Кабмин утвердил ГПК "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды" для населения

Украина вернулась к планам размещения и выкупа евробондов, перенесенных в начале июля на фоне отставки главы НБУ

Кабмин в среду планирует утвердить ГПК "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды" для населения, продлить сроки заключения шести СРП

Миссия техподдержки МВФ по вопросам налогов предоставила комментарии по налоговому закону №466 – Минфин Украины

Послы G7 на встрече с главой НБУ подчеркнули важность сохранения независимой монетарной политики центр

Закон о поддержке возобновляемой энергетики не решит проблемы платежей по "зеленым" тарифам – Герус

Глава НБУ заверил вице-президента ВБ в продолжении усиления банковского надзора и регулирования

Глава НБУ заверил вице-президента ВБ в продолжении усиления банковского надзора и регулирования

Закон об условиях поддержки ВИЭ позволит сократить расходы потребителей э/э на EUR2 млрд до конца 2029 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА