Экономика

10:57 22.07.2020

Послы G7 на встрече с главой НБУ подчеркнули важность сохранения независимой монетарной политики центр

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Послы G7 на встрече с главой НБУ подчеркнули важность сохранения независимой монетарной политики центр

Послы стран "Большой семерки" в ходе встречи с главой Национального банка Украины (НБУ) Кириллом Шевченко подчеркнули важность сохранения независимой монетарной политики центробанка.

"Они (послы стран G7 – ИФ) подчеркнули важность сохранения независимой и рациональной монетарной политики и эффективного регулирования банковской системы для поддержания экономического роста", – сообщается на странице председательства США в группе послов "Большой семерки" в Twitter в среду.

Согласно сообщению, послы также отметили критическую роль Нацбанка в течение последних лет по стабилизации финансовой системы, сокращению фактов мошенничества и коррупции в банковском секторе.

Теги: #g7 #шевченко #нбу #украина
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