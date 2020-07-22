Послы G7 на встрече с главой НБУ подчеркнули важность сохранения независимой монетарной политики центр

Послы стран "Большой семерки" в ходе встречи с главой Национального банка Украины (НБУ) Кириллом Шевченко подчеркнули важность сохранения независимой монетарной политики центробанка.

"Они (послы стран G7 – ИФ) подчеркнули важность сохранения независимой и рациональной монетарной политики и эффективного регулирования банковской системы для поддержания экономического роста", – сообщается на странице председательства США в группе послов "Большой семерки" в Twitter в среду.

Согласно сообщению, послы также отметили критическую роль Нацбанка в течение последних лет по стабилизации финансовой системы, сокращению фактов мошенничества и коррупции в банковском секторе.