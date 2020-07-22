Экономика

10:18 22.07.2020

Закон о поддержке возобновляемой энергетики не решит проблемы платежей по "зеленым" тарифам – Герус

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Закон о поддержке возобновляемой энергетики не решит проблемы платежей по "зеленым" тарифам – Герус

Принятый Верховной Радой 21 июля закон об условиях поддержки возобновляемой генерации не будет способствовать разрешению проблемы "зеленых" тарифов и платежей по ним, считает глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

"Если врио министра энергетики и премьер-министр считают, что с принятием этого правительственного законопроекта они могут решить проблемы "зеленых" тарифов и проблемы платежей "зеленым", то они получили соответствующий закон… Мой прогноз – этот закон ничего не решит. Потому, что невозможно впихнуть невпихуемое. Но если надо убедиться в этом экспериментальным путем, то давайте убедимся", – написал Герус на своей странице в Facebook 21 июля поздно вечером.

По его словам, нормы закона будут способствовать росту мощностей ВИЭ-генерации, что, в частности, приведет к необходимости остановки атомных станций.

"С учетом того, что лоббисты "ветра" добились продления "зеленых" тарифов для ветра до 2023 (возможность достройки ВЭС – ИФ), может быть построено до 1500-2000 МВт новых мощностей, а это значит остановка еще каких-то государственных блоков АЭС, что неразумно, опять резонанс и критика", – отметил нардеп.

По мнению Геруса снижение тарифов для ВИЭ-генерации на 7,5-15%, одобренное Радой, является "имитацией", учитывая, что, зеленые тарифы в Украине на 100-200% выше, чем в Германии.

При этом он обратил внимание, что парламентом не было поддержано его предложение сократить тарифы на 12,5-50%.

В то же время он позитивно оценил принятие предложенной им поправки к закону, позволяющей менять условия налогообложения для зеленой энергетики.

"Что из хорошего? Удалось "сбить" норму о гарантии неизменности налогов для "зеленых", это моя правка номер 1203. Таким образом, это позволит менять налоги и дополнительно наполнять государственный бюджет в будущем", – подчеркнул Герус.

Помимо этого, позитивным он назвал поддержку его предложения о полной и приоритетной оплате зеленой электроэнергии, произведенной домашними СЭС до 50кВт.

"По состоянию на 1 июля в Украине около 26 тыс. домохозяйств установили домашние СЭС. По моему убеждению, именно этих мелких и надо поддерживать и развивать, а не олиграхическую гигантоманию", – акцентировал Герус.

Как сообщалось, Рада во вторник, 21 июля, приняла в целом законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

"Принятие законопроекта позволит снизить зеленые тарифы, сократить объемы введения в эксплуатацию новых мощностей СЭС по зеленому тарифу, усилить ответственность за созданные небалансы и усовершенствовать аукционную модель поддержки ВИЭ, сделав ее более гибкой, адаптивной и эффективной", – заявило Минэнерго 21 июля вечером.

По словам главы правления Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Александра Козакевича, инвесторы ВИЭ обеспокоены принятием поправки к закону, которая допускает изменение налогообложения для этой отрасли в дальнейшем.

Теги: #возобновляемый_источник_энергии #герус
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