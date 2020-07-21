Экономика

18:41 21.07.2020

При принятии закона о поддержке ВИЭ была политическая воля придерживаться условий меморандума – мнение

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При принятии закона о поддержке ВИЭ была политическая воля придерживаться условий меморандума – мнение

При принятии закона об условиях поддержки возобновляемой энергетики была политическая воля руководства государства придерживаться условий меморандума между правительством и инвесторами в ВИЭ, считает управляющий партнер компании IMEPOWER Юрий Кубрушко.

"Вероятно, была политическая воля руководства государства, политическая договоренность придерживаться меморандума. Об этом свидетельствует тот факт, что не произошло массового пересмотра всех норм, согласованных и изложенных в меморандуме", – сказал Кубрушко в комментарии интернет-порталу "Энергореформа" после голосования за законопроект №3658 в парламенте во вторник.

По его словам, меморандум был воспринят большинством депутатов как отправная точка для принятия закона.

В то же время он отметил, что лишь реальные действия по выполнению закона и обязательств перед инвесторами подтвердят готовность государства на самом деле поддерживать возобновляемую энергетику.

"Принятие закона было важно для того, чтоб государство приняло необходимые меры для обеспечения финансирования ГП "Гарантированный покупатель". Например, НКРЭКУ (Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ИФ) пересмотрит тариф "Укрэнерго" для обеспечения финансирования, будет принята методика расчетов за ограничение ВИЭ-генерации. Главное, на что нужно смотреть, - состоится ли в августе возобновление в полной мере платежей за произведенную электроэнергию", – отметил представитель отрасли.

"Если мы увидим, что все это выполняется, то понимаем, что договоренность сработала и ситуация в определенной степени нормализована", – подчеркнул он.

По словам Кубрушко, учитывая, сколько усилий было приложено со стороны не только инвесторов, но и правительства, чтобы завершить переговоры и подписать меморандум, а потом принять закон, есть повод рассчитывать на соблюдение взаимных договоренностей.

"Это дает мне основания для сдержанного оптимизма относительно того, что государство планирует выполнять меморандум", – сказал он.

В противном случае, по его мнению, инвесторам придется обратиться в арбитражи.

"Тогда придется прибегнуть к другим мерам – судиться в украинских и международных арбитражах. Другого пути уже не будет", – подчеркнул Кубрушко.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

По итогам рассмотрения законопроекта в зале, он, в частности, не предусматривает продления срока действия "зеленых" тарифов на два года при их сокращении и сохранения действующих условий работы для СЭС до 1 МВт, сократив для них тарифы на 7,5%. При этом сокращение тарифов для большинства СЭС составляет 15%, для ВЭС– 7,5%.

Также Рада не предоставила гарантий инвесторам по неизменности налогообложения в будущем, проголосовав за поправку 1203 к законопроекту, внесенную главой парламентского энергокомитета Андреем Герусом.

В то же время Рада одобрила норму о так называемой зеленой металлургии, согласно которой в тариф на передачу ряда металлургических предприятий не будут включены затраты НЭК "Укрэнерго" на компенсацию по "зеленым" тарифам.

Теги: #эксперт #виэ #энергетика #тарифы
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